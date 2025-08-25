페이머니 신청자 편의성 극대화 전국 오프라인 매장 어디서나 사용 가능

[헤럴드경제=유혜림 기자] 앞으로 카카오페이로 받은 민생회복 소비쿠폰도 신용카드 결제가 가능한 전국의 모든 오프라인 매장에서 쓸 수 있게 됐다.

카카오페이는 민생회복 소비쿠폰을 모바일 결제뿐만 아니라 ‘카카오페이 트래블로그 체크카드’와도 자동 연동시켜 간편하게 결제할 수 있도록 시스템을 개선했다고 25일 밝혔다.

카카오페이머니로 소비쿠폰을 신청한 사용자는 모바일 간편결제(바코드·QR), 카카오페이 트래블로그 체크카드 등 어떤 방식으로 결제하더라도 소비쿠폰을 먼저 사용한 후 카카오페이머니로 결제할 수 있는 구조를 구현해냈다.

카카오페이는 지난달 21일부터 전 국민이 사용하는 카카오톡에서 별도의 앱 설치 없이 민생회복 소비쿠폰의 신청부터 사용까지 가능하도록 서비스를 제공하고 있다. 또한, 페이머니로 신청 시 오프라인 매장에서 카카오페이머니로 결제할 때 적립할 수 있는 기본 포인트 혜택과 함께 받을 수 있는 민생회복 소비쿠폰만을 위한 추가적인 혜택도 제공하고 있다.

카카오페이는 “간편결제로 신청한 소비쿠폰을 ‘페이머니’의 편리함이 실물카드까지 이어지는 혁신적인 경험을 제공하고자 이번 연동을 진행했다”며 “카카오페이만의 차별화된 강점을 바탕으로, 모든 국민이 어디서든 편리하게 소비쿠폰을 사용하며 민생회복에 동참할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.