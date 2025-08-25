하은호 군포시장 “유승민 회장은 군포의 자랑”

[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 8월 23일부터 24일까지 이틀간 군포시민체육광장 제1·2체육관에서 ‘제1회 군포 823 유승민배 전국탁구대회’를 개최했다. 이번 대회는 군포시에서 처음 열린 전국 규모의 탁구대회로 대한체육회장으로 활동 중인 유승민 전 국가대표 선수의 이름을 내건 행사라는 점에서 특별한 의미를 지닌다.

대회 명칭인 ‘823’은 2004년 아테네올림픽에서 유승민 회장이 대한민국 탁구 사상 두 번째 금메달을 획득한 8월 23일을 기념해 붙여졌다. 20년이 지난 지금 올림픽의 영광을 다시 떠올리며 전국의 생활체육 동호인들이 군포에 모여 열전을 펼쳤다.

군포시탁구협회는 “군포에서 열리는 첫 전국 규모 대회인 만큼 준비에 최선을 다했다”며 “이번 대회가 생활체육 동호인들에게 잊지 못할 추억이 되고, 지역 사회에 활력을 불어넣는 자리가 되었기를 바란다”고 전했다.

23일 열린 개회식에는 유승민 대한체육회장이 직접 참석해 참가 선수들과 시민들에게 격려사를 전했다. 올림픽 금메달리스트이자 현 체육계 수장으로서 그의 메시지는 이번 대회의 의미를 한층 더 빛냈다.

이번 대회에는 전국 각지에서 약 600여 명의 생활체육 동호인들이 참가하여 개인단식, 개인복식, 단체전 부문에서 이틀간 다양한 경기를 펼쳤다. 종목별로 나뉘어 진행된 경기장은 참가자들의 열정으로 가득했고, 지역 간 교류와 친목을 다지는 자리로 이어졌다.

하은호 군포시장은 “유승민 회장의 이름을 건 이번 대회가 군포에서 열리게 된 것은 큰 자부심”이라며 “대회 참가자와 시민 모두가 하나 되는 축제가 되었기를 바란다”고 밝혔다.