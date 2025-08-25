2012년부터 아이디어 제안 제도 운영 8월 22일 상반기 베스트 아이디어 6건 사내 발표

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹은 사내 아이디어 제안 플랫폼 ‘P.Studio’를 통해 올해 상반기 베스트 아이디어를 선정해 지난 22일 사내에 발표했다고 25일 밝혔다. 지금까지 누적된 임직원 제안은 총 8200건에 달한다.

P.Studio는 그룹 고유문화인 ‘프로액티브 컬처’를 구체화한 제도로 임직원은 해당 플랫폼을 통해 아이디어를 제안하고, ‘혁신 마일리지’ 투자와 댓글을 통해 심사에도 직접 참여한다.

한국앤컴퍼니그룹은 2012년부터 아이디어 제안 제도를 운영해 왔으며, 2020년 이를 온라인 플랫폼 P.Studio로 확대해 전사 차원의 제도로 정착시켰다. 플랫폼 오픈 이후 매년 약 1000건의 제안이 접수됐고, 올해 상반기에도 700건의 제안이 새롭게 등록됐다.

제안은 ▷브랜드 전략·마케팅 ▷업무 방식·제도 개선 ▷신기술 개발·품질 개선 ▷신사업 발굴 등 네 가지 분야로 구분된다. 임직원은 아이디어를 올리는 동시에 실행자나 실행 부서를 지정할 수 있다.

올해 상반기 베스트 아이디어로는 ‘사내 업무 노하우 플랫폼 구축’을 포함한 6건이 선정됐다. 이와 함께 지난해 우수 아이디어 중 실행을 완료한 3건에도 시상이 진행됐다.

한국앤컴퍼니그룹은 아이디어 제안 제도가 실행을 통해 성과로 이어지도록 운영 중이다. 오윤정 프로액티브컬처 팀장은 “프로액티브 컬처는 단순히 아이디어를 제안하는 것을 넘어, 구성원들이 일의 주체가 되어 능동적으로 혁신을 실행하는 문화”라며 “앞으로도 모두가 창의적인 아이디어를 자유롭게 제시하고, 실현하며 그룹의 성장을 이끌 수 있도록 적극적으로 지원할 계획”이라고 말했다.

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 지난 2023년부터 ‘P.LAB 공모전’을 운영하며 임직원 제안 제도를 활성화하고 있다.

P.LAB 공모전은 임직원이 미래 성장 동력을 직접 발굴하고 실행하도록 지원하는 프로젝트로, ‘100일 프로젝트’를 통해 아이디어를 구체화하고 사내벤처로 발전시킬 기회를 제공한다. 2023년부터 2024년까지 총 20개의 아이디어가 참여했으며, 이 중 4건이 현업에 적용되고 있다.

한국앤컴퍼니그룹은 향후에도 임직원의 자발적인 제안을 그룹 성장의 핵심 동력으로 삼고, 아이디어 제안 및 실현을 지속적으로 지원할 방침이다.