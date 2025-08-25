李대통령, 50분간 기내 간담회 “매우 힘든 건 분명, 최선 다하겠다” “의제 제한 없이 필요한 얘기 다할 것” “주한미군 미래형 전략화는 필요”

[헤럴드경제(워싱턴)=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 앞두고 “과정이 매우 힘든 건 분명하다”면서도 “최선을 다해 보겠다”고 성공적인 회담의 의지를 드러냈다.

이 대통령은 25일 미국에서 열리는 도널드 트럼프와의 정상회담 참석차 도쿄 하네다 공항에서 미국 워싱턴DC를 향해 공군1호기가 날아오른지 1시간여만에 깜짝 기자 간담회에 나섰다. 성공리에 마쳤다고 평가받는 한일 정상회담을 끝낸 이 대통령은 화기애애한 분위기 속에 비행기에서 질문을 계속 이어 받으면서 50여분간 기자 간담회를 진행했다.

이 대통령은 이번 한미 정상회담의 의제를 묻는 질문에 대해서는 “제한 없이 필요한 얘기는 다해 볼 생각”이라면서 경제·통상, 외교·안보를 아우르는 폭넓은 논의가 있을 것이라는 점을 강조했다.

일각에서 미국이 정상회담 직전에 대미(對美) 직접 투자 증액과 쌀, 소고기 등 농축산물 시장 추가 개방을 압박하고 있는 것 아니냐는 시각에 대해서도 이 대통령은 ‘국익을 최우선’으로 단호한 입장을 드러냈다.

이 대통령은 “(지난달 말 타결된 관세) 협상 결과가 대한민국에 유리하게 되는 거 아니냐고 생각하는 미국 측 시각이 분명히 있고, 그래서 좀 바꾸자는 요구도 미국의 각 부처 단위로 생겨나고 있다”고 전했다.

조현 외교부 장관과 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 산업부 통상교섭본부장 등 외교·산업·통상 수장에 이어 강훈식 대통령비서실장까지 이례적으로 미국에 가게된 배경을 설명해주는 대목이다.

그러면서 “그러나 우리 기본적인 입장은 큰 합의를 상호 승인해서 정해졌는데 일방적으로 바꾸자고 하는 것을 할 수는 없는 노릇 아니겠느냐”고 말했다.

아울러 “우리 입장에서도 대한민국에 유리한 새 의제를 제기하거나 기존 합의를, 우리에게 유리하게 바꾸려고 노력을 한다”면서도 “그렇다고 합의를 쉽게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다는 게 우리 생각”이라고 전했다.

이번 회담의 주요 의제가 될 것으로 예측되는 주한미군의 전략적 유연성과 관련해서는 “쓰는 단어들의 의미가 조금씩 다르다”면서도 “주한미군의 미래형 전략화는 우리입장에서 필요하기도 하다”고 했다.

일각에서 재기하는 트럼프의 어디로 튈지 모르는 성격과 관련해서도 이 대통령은 “저는 그렇지 않다고 생각한다”면서 협상을 앞두고 트럼프 개인에 대한 연구를 한 사실을 언급했다.

협상의 과정이 힘들 것은 분명하지만 최종적으로는 현실적이고 합리적인 결론에 이를 수 밖에 없을 것이라는 점이다.

이 대통령은 “미국에 대해 보도되는 내용들을 보면 주먹구구에다 예측이 완전히 불가능한 것처럼 보인다”면서 “미국이라는 나라도 시스템이 있고, 트럼프 대통령도 미국에서 가장 성공한 개인이다. 우리가 일반적으로 평가하는 것처럼 그렇게 함부로 했다면 어떻게 성공했겠냐”고 반문했다.

한편 이 대통령은 24일 오후 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 참석을 위해 미국 워싱턴DC에 도착했다.

이 대통령은 이날 저녁 재미동포들을 만나 만찬 및 간담회를 가지며 일본에 이어 2박 4일간의 방미 일정을 시작했다.

다음날인 25일에는 이번 순방의 ‘메인 이벤트’인 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에 나선다.

이 대통령과 동행하는 15개 기업 경제 사절단은 같은날 오후에 비즈니스 라운드 테이블에서 미국의 경제계 관계자들을 만나 친분을 쌓고 양국 간 경제 협력을 독려할 계획이다. 이 대통령은 워싱턴DC의 유력 외교 안보싱크탱크인 전략국제연구소(CSIS) 초청으로 정책연설에도 나설 예정이다.

이어 참전 용사와 전쟁 유가족 40만명이 잠들어있는 알링턴 국립묘지에 헌화할 예정이다.

우리나라의 국립현충원과 같은 장소인데, 역대 우리나라 대다수 대통령들도 미국 방문 때 이곳을 찾았다.

이 대통령은 26일에는 워싱턴DC에서 필라델피아로 이동해 미국에서 활동한 독립운동가 서재필 박사의 기념관을 방문한다. 26년 전 김대중 당시 대통령이 방문한 후 처음이다.

이어 한화 필리 조선소를 시찰한다. 한화필리조선소는 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러를 투자해 인수한 조선소로 지난달 관세 협상 과정에서 우리나라의 협상 카드가 됐던 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’ 즉 한미 조선 협력을 상징하는 장소이기도 하다. 이 대통령은 이 자리에서 한미 조선 기술 협력을 강화하는 동맹의 새로운 국면을 강조할 것으로 보인다.