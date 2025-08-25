KAIST·서울대·포항공대·고려대·한양대 참여 소속 컨소시엄 학생들과 AI 모델 개발 및 응용 연구 공동 추진 학생엔 현장 경험, 기업엔 우수 인재 확보 기회

[헤럴드경제=박혜림 기자] 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI)’ 사업자 중 하나로 선정된 네이버클라우드가 국내 5개 주요 대학과 손을 잡고 국가대표급 AI 인재를 양성한다. 산업 현장과 학계 연구를 잇는 협력 구조를 통해 차세대 AI 인재를 양성하고, 국가 차원의 기술 주권과 글로벌 경쟁력 확보에 나선다는 구상이다.

네이버클라우드는 과학기술정보통신부가 추진하는 국가대표 AI 프로젝트의 일환으로 KAIST, 서울대학교, 포항공과대학교, 고려대학교, 한양대학교 등 5개 대학과 산학 협력을 위한 컨소시엄 협약식을 22일 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 협약식을 통해 네이버클라우드는 ‘산학협력 레지던시 프로그램’을 선보인다. 컨소시엄에 소속된 석박사 과정 학생 30~40여 명이 연구에만 전념할 수 있는 환경을 지원하며, AI 모델 개발 및 응용 연구를 공동으로 추진한다는 계획이다. 이를 통해 학생들에게는 실제 산업 현장에서의 모델 개발 경험을 제공하고, 기업에는 우수 인재를 조기 발굴·확보할 수 있는 기회를 마련해 산학이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 협약은 특히 단순한 산학 공동 연구를 넘어, 미래 AI 인재가 기업 현장에서 성장하고 학계 연구가 산업으로 확장되는 양방향 성장 모델이라는 점에서 의미가 크다. 이는 국가 AI 전략의 공공성과 실질적 성과를 동시에 담보하는 기반이 될 것으로 평가된다.

실제로 컨소시엄 협약식에는 교수진과 학생 등 100여 명이 참석해 활발한 질의응답을 이어가며 프로젝트에 대한 뜨거운 관심을 엿볼 수 있었다. 프로젝트를 총괄하는 성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 기술총괄이 사업의 비전과 추진 방향을 설명했으며, 이들과 함께 구체적인 산학 협력 운영 방안을 논의했다.

협약식에 참석한 한 대학생은 “수업에서 배운 이론을 실제 서비스 현장에 적용해볼 수 있는 기회라 기대가 매우 크다”며 “이번 프로젝트에 참여하며 한 단계 성장할 수 있을 것 같다”고 소감을 전했다. 또 다른 학생은 “국가대표 AI 프로젝트에 직접 참여한다는 것만으로도 큰 자부심을 느낀다”며 “한국의 AI가 세계 무대에서 경쟁하는 데 조금이나마 기여하고 싶다”고 말했다.

성 총괄은 “이번 컨소시엄은 기업과 학계가 각자의 강점을 결합해 미래 AI 인재를 양성하고, 국가 차원의 기술 주권과 글로벌 경쟁력을 강화하는 중요한 토대가 될 것”이라며 “이를 통해 단순한 기술 개발을 넘어, 국민 누구나 체감할 수 있는 AI 활용 경험으로 이어질 수 있도록 완성도를 높여갈 것”이라고 강조했다.

한편 이번 컨소시엄에는 글로벌 영상 멀티모달 AI 스타트업 트웰브랩스(Twelve Labs)도 참여한다. 네이버클라우드는 자사의 음성·언어 기반 기술에 트웰브랩스의 비전 AI 역량을 더해, 국민 누구나 활용할 수 있는 사용성 중심의 옴니모델 AI를 구현하고 K-AI 모델의 글로벌 확장 가능성을 높여갈 계획이다.