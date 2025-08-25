글로벌 3대 GDS 운영사와 기술 제휴

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스의 전자지급결제대행(PG) 계열사인 토스페이먼츠가 항공예약발권시스템(GDS)에 간편결제를 도입했다고 25일 밝혔다.

토스페이먼츠는 글로벌 3대 GDS 중 하나인 세이버(Sabre) 및 놀유니버스와 기술 제휴를 맺었다며 이 같이 밝혔다. 세이버는 160여 개 국가에서 매년 수십억 건의 예약과 발권을 처리하고 있다.

그동안 항공사 개별 홈페이지와 앱에서는 간편결제가 보편화됐지만 GDS 시스템에서는 여전히 신용카드 번호를 직접 입력하는 방식의 결제만 가능해 이용자 불편이 컸다.

이번 제휴로 국내 최초로 세이버 예약 시스템에서도 간편결제가 가능해졌다. 고객의 카드 정보를 수집하지 않아 민감 정보의 노출 위험도 최소화했다. 이용자들은 몇 번의 터치만으로 안전하고 편리한 결제 환경을 누릴 수 있게 됐다.

첫 적용 사례는 놀유니버스가 운영하는 여행 플랫폼 ‘NOL 인터파크투어’다. 놀유니버스와 토스페이먼츠의 기술 협업으로 주요 간편결제 서비스 중 하나인 토스의 ‘토스페이’를 통한 항공권 결제가 적용됐다. 토스페이먼츠는 내년 상반기까지 네이버페이, 카카오페이 등 다른 간편결제 서비스도 세이버 시스템과 추가 연동할 예정이다.

토스페이먼츠 관계자는 “간편결제 도입으로 이용자들은 항공권 구매 채널과 관계없이 빠르고 간편한 결제 경험을 누릴 수 있게 됐다”며 “놀유니버스를 시작으로 더 많은 여행사와 항공사가 고객 만족과 매출 성장을 이룰 수 있도록 결제 혁신을 지속 확산하겠다”고 말했다.