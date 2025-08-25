근원 PCE 상승률 2.9% 예상…6월 지표 소폭 상회 ‘AI 거품론’ 속 엔비디아 2Q 실적은

[헤럴드경제=경예은 기자] 제롬 파월 연방준비제도(Fed, 연준) 의장이 지난 22일 잭슨 홀 심포지엄 연설에서 금리 인하 가능성을 시사함에 따라 이번 주 뉴욕 증시에서는 개인소비지출(PCE) 지수와 엔비디아의 올해 2분기 실적에 투자자들의 관심이 쏠릴 전망이다. 특히 9월 연준의 금리 인하 결정의 단초가 이번 주 PCE 지표에서 드러날 수 있다는 관측이다.

오는 27일(현지시간) 미국에서는 엔비디아의 올해 2분기 실적이 발표된다. 인공지승(AI) 열풍 속 실적 호조세를 이어갈지 여부가 기술주 전반의 투자 심리를 가늠할 분수령이 될 전망이다. 이틀 뒤인 29일 발표될 PCE 가격지수는 물가 흐름을 보여주는 핵심 지표로, 연준의 통화정책 결정에 직간접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

파월 의장은 지난 22일 잭슨홀 미팅 연설에서 “실업률과 노동시장 지표의 안정성을 토대로 정책 입장 변화를 고려해 신중히 나아갈 수 있다”며 통화 완화적 스탠스를 드러냈다. 또 “노동 수요와 공급이 모두 둔화한 이례적 균형 상태”라며 고용 하방 위험이 확대되고 있다고 평가했다. 최근 3개월간 월평균 신규 고용은 3만5000명에 그쳐 지난해 평균(16만8000명) 대비 급감했다는 점도 지적했다. 이 같은 고용 둔화는 5~6월 일자리가 25만8000명 하향 조정된 데 따른 결과다.

앞서 통화긴축 발언 대한 경계로 크게 출렁였던 뉴욕증시는 파월이 연준의 정책조정 가능성을 내비치면서 다시 안정세를 보였다. 당일 미국 주요 주가 지수는 급반등해 S&P500 지수는 0.27% 올랐고 다우존스산업평균지수 또한 1.53% 오른 채 거래를 마쳤다.

다만 파월 의장이 9월 금리 인하를 확정한 것은 아니라는 사실에 주목해야 한다. 그는 “정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화를 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다”고 언급하며 조건부 가능성을 열어뒀다.

시장 기대도 변화를 보였다. 시카고상품거래소(CME) 패드워치에 따르면 파월 연설 직후 금리 인하 확률은 91.5%까지 치솟았다가, 24일 오전 5시53분(현지시간) 기준 0.25%포인트 인하해 400~425bp로 갈 가능성은 87.3%로 집계됐다.

이런 가운데 오는 29일 발표되는 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 정책 방향을 가늠할 핵심 잣대다. 금융정보업체 팩트셋 집계에 따르면 식품·에너지를 제외한 근원 PCE는 전년 동기 대비 2.9% 상승할 것으로 예상된다. 6월의 2.8%보다 소폭 높은 수치다.

월가 예상치는 상향 조정됐지만 투자자들은 낙관적인 시각을 유지하고 있다. CFRA리서치의 샘 스토발 최고 투자전략가는 “투자자들은 단기적 장애 요인을 잘 인식하고 있다”며 긍정적인 한 주가 될 것이라는 전망을 내놨다.

27일에는 엔비디아의 2분기 실적 발표가 예정돼 있다. 엔비디아 성적표는 AI 열풍 속 기술주 매수가 여전히 정당화될 수 있는지 가늠할 바로미터다. 최근 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 “AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준”이라며 거품론을 제기한 만큼, 엔비디아 실적은 시장 심리에 적잖은 파장을 미칠 것으로 보인다.

시장에서는 엔비디아가 2분기에도 기대를 웃돌 가능성이 크다고 본다. 다만 불확실성은 향후 가이던스에 있다. 특히 중국 수출 문제에서 미국과 중국 양측의 압박을 동시에 받으면서 전망이 흐려졌다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 22일 대만 TSMC 방문을 앞두고 “중국에 H20 칩 후속 제품을 공급하는 문제와 관련해 미국 정부와 협의 중”이라며 아직 결론을 내리기에는 이르다는 입장을 드러낸 바 있다.

엔비디아는 미국 규제에 맞춰 중국 시장용 저사양 AI 칩 H20을 판매해왔으나 도널드 트럼프 미 행정부가 수출을 불허하면서 한때 차질을 빚었다. 이후 판매액의 15%를 미국 정부에 납부하는 조건으로 재개 허가를 받았지만 최근에는 중국 당국이 보안 우려를 들어 H20 사용을 제한했다.

엎친 데 덮친 격으로 엔비디아는 중국 내 불확실성이 커지자 하청업체에 H20 작업 중단을 요청하고 재고 소진에 집중하는 것으로 알려졌다. 업계에서는 이번 실적 발표에서 제시될 가이던스가 어느 때보다 중요해졌다고 입을 모은다.