최대 0.3%p 우대금리 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자]] NH농협은행이 농림축산식품부·해양수산부·대중소기업·농어업협력재단이 공동 주관하는 ‘농어촌 ESG 실천인정제’ 인정기업 및 기관에 대출 우대금리 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다.

‘농어촌 ESG 실천인정제’는 민간기업·공공기관 등이 추진한 농어촌 ESG 활동에 대해 33개 지표와 가점 항목을 평가해 인증하는 제도다. 선정된 기업·기관·단체에게는 정부 포상, ESG 종합상담, 우수사례 홍보 등 혜택이 제공된다.

농협은행은 ‘농어촌 ESG 실천인정제’ 인정기업·기관의 ESG기업대출을 취급할 때 최대 0.3%p(포인트) 우대금리를 제공할 방침이다.

강태영 은행장은 “우리나라의 지속성장에는 농어촌의 균형 발전이 필수요소”라며 “농어촌과의 상생협력에 앞장서는 기업을 위한 서비스 및 상품 등 혜택을 지속 강화해나갈 것”이라고 말했다.

한편, 농협은행은 ESG 대응이 필요한 기업에 실사진단 및 맞춤 ESG 컨설팅을 제공하고 있다. 이 밖에도 재생에너지 전환 이행, 기업들의 저탄소전환 지원, 농업·농촌 사회공헌 브랜드인 초록사다리 프로그램 확대, 청소년 금융 교육 운영 등 ESG경영에 앞장서고 있다.