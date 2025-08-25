25일 오전 10시 김 여사 구속 후 네 번째 조사…통일교 청탁 추궁 영장실질심사 포기한 전씨와 대질신문 가능성

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 25일 김 여사와 ‘건진법사’ 전성배 씨를 동시에 불러 조사한다.

특검은 이날 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에 김 여사를 불러 조사할 예정이다. 이날은 김 여사가 지난 12일 구속된 이후로 네 번째 조사다.

앞서 김 여사는 14·18일·21일 총 세 차례 특검에서 명태균 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등을 조사받았으나 대부분 진술을 거부했다.

특검은 특히 지난 21일 조사에서 건진법사·통일교 청탁 의혹과 관련해 100장 안팎 분량의 질문지를 준비했으나 김 여사가 진술 거부로 일관해 의미 있는 답변을 받지 못했다고 한다. 준비했던 질문도 절반밖에 소화하지 못했다고 특검은 설명했다.

특검은 이날 확보된 증거물과 관련자 진술을 토대로 김 여사에 대한 혐의 조사를 이어갈 방침이다. 김 여사의 구속 기간이 오는 31일 끝나는 만큼 남은 기간 기소 전 혐의 다지기에 주력할 전망이다.

한편 특검은 통일교의 청탁을 김 여사에게 전달한 ‘건진법사’ 전씨도 같은 시간 불러 조사한다. 지난 21일 구속 이후로 진행되는 첫 소환 조사다.

전씨는 2022년 4~8월 통일교 전 세계본부장인 윤모 씨로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다. 당시 통일교 측 청탁 내용에는 캄보디아 메콩강 개발사업 지원·YTN 인수·유엔 제5사무국 한국 유치·대통령 취임식 초청 등이 포함된 것으로 전해졌다.

전씨는 그동안 서울남부지검에서 조사를 받을 때도 윤씨로부터 청탁성 물품과 관련한 요구를 받은 적은 있으나 이를 김 여사에게 전달하지는 않았다고 주장해 왔다. 전씨는 구속 전 특검 첫 소환 조사에서도 남부지검에서 진술한 이 같은 입장을 유지했다고 한다.

전씨가 지난 21일 영장실질심사를 포기하고 구속을 받아들인 만큼 향후 특검 조사에 협조할 가능성도 제기된다. 특검은 전씨가 기존 입장을 바꿔 혐의를 인정할 경우 김 여사와 진술이 엇갈리는 만큼 대질신문을 시도할 수 있다는 관측도 나온다.