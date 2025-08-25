역대 35번째 ‘그랜드 마스터’ 달성 30년간 연평균 134대 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 동부지역본부 성수지점 이성흠 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 ‘그랜드 마스터’에 올랐다고 25일 밝혔다. 그랜드 마스터는 기아에서 누계 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 주어지는 영예다.

이 선임은 1996년 기아에 입사해 30년 동안 꾸준히 판매 일선에서 실적을 쌓으며 연평균 134대, 누계 4011대를 판매해 35번째 그랜드 마스터의 영예를 안았다.

기아는 이성흠 선임 오토컨설턴트에게 상패와 포상 차량을 수여했다. 이 선임은 “수십 년 동안 고객을 찾아뵙고 인사드리며 진심으로 다가간 노력 덕분인 것 같다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 고객의 삶에 든든한 동반자가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 기아는 영업 현장에서 최선을 다하는 오토컨설턴트들의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▷장기판매 명예 포상 제도 ▷기아 스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다.

기아는 ‘장기판매 명예 포상 제도’를 통해 오토컨설턴트에게 누적 판매 ▷2000대 달성 시 ‘스타’ ▷3000대 달성 시 ‘마스터’ ▷4000대 달성 시 ‘그랜드 마스터’ ▷5000대 달성 시 ‘그레이트 마스터’ 등의 칭호를 부여한다.