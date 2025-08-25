[헤럴드경제=전새날 기자] 한화갤러리아가 1년간 추진한 서울 명품관 웨스트 재단장을 마치고, 새로운 럭셔리 공간을 선보인다고 25일 밝혔다.

갤러리아명품관은 지난 22일 프랑스 럭셔리 브랜드 ‘에르메스’와 ‘고야드’ 매장을 새로 단장했다. 두 브랜드가 이스트에서 웨스트로 자리를 옮긴 건 서울 명품관 개점 이래 처음이다.

에르메스는 매장 규모를 기존 대비 약 1.7배 키웠다. 내∙외부 인테리어도 바꿨다. 한국 전통 예술과 K-팝의 역동성을 반영한 디자인이 돋보인다. 창 디스플레이는 현대미술 작가 이미주와 협업했다. 올해의 에르메스 테마인 ‘드로잉, 창작의 시작’을 바탕으로 제작했다.

고야드는 기존보다 약 1.5배 넓은 공간에서 고객을 맞이한다. 특별 한정 색상인 ‘아이리스’와 ‘푸시아’를 입힌 신제품도 선보인다. 방돔 나노, 방돔 미니, 앙주 미니 백 총 3가지다. 모두 국내 최초 출시다. VIP 고객을 위한 맞춤형 프라이빗 서비스 공간인 ‘VIC 라운지’도 새롭게 도입했다.

이스트 공간에도 변화가 생겼다. 이탈리아 하이엔드 라이프스타일 브랜드 ‘로로피아나’ 매장이 새 단장했다. 이탈리아 하이엔드 디자이너 브랜드 ‘디아티코’도 이스트에 처음 문을 열었다. 이는 아시아 첫 매장이다.

한화갤러리아 관계자는 “이번 새 단장을 통해 웨스트와 이스트가 통일성을 높인 공간으로 거듭났다”라며 “앞으로도 다양한 브랜드 유치와 공간 혁신을 통해 차별화된 가치를 선사할 것”이라고 말했다.