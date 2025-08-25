뉴욕증시, 금리 인하 기대감 커지며 상승 韓美 정상회담 결과에 주목 2차 상법 개정안 표결도 주시

[헤럴드경제=신동윤 기자] 25일 국내 증시는 지난 주말 사이 전해진 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 ‘비둘기(통화 완화 선호)’ 발언이 호재로 작용할 것이란 분석이 나오는 가운데, 미국 현지에서 진행될 한미 정상회담 결과를 주시하며 투심이 움직일 것으로 전망된다.

한국거래소에 따르면 지난 22일 코스피 지수는 저가 매수세와 한미 정상 회담 기대감에 전장보다 26.99포인트(0.86%) 오른 3168.73에 거래를 마쳤다.

외국인 투자자가 오랜만에 ‘사자’에 나서 1817억원 순매수하며 지수 상승에 힘을 보탰다.

미국 중앙은행장들의 연례 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄, 이른바 잭슨홀 미팅을 앞두고 경계감은 고조됐지만, 최근 급락에 따른 저가 매수 심리가 커진 영향이다.

특히 한미 정상 회담에 기업 총수들이 대거 동행한다는 소식이 전해지며 이른바 ‘조(선)·방(산)·원(전)’ 업종 관련 주가가 강세를 보이며 주가지수를 끌어 올렸다.

미국 증시도 강세를 보였다.

파월 의장이 22일(이하 현지시간) 잭슨홀 미팅 기조연설에서 “고용 시장의 하방 위험이 커지고 있다”며 “정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화는 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다”고 말하자 시장에서는 이를 기준 금리 인하 시그널로 인식한 영향이다.

이에 당일 뉴욕 증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 다우존스30 산업평균지수, 나스닥종합지수 등 3대 주가지수가 모두 큰 폭으로 상승했다.

다만 증권가는 파월 의장의 발언이 추세적인 지수 반등으로 이어지기는 어려울 것으로 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 “파월 의장의 비둘기파적 스탠스(기조) 전환이 트리거(계기)였고, 수급의 힘이 컸던 것으로 보인다”며 “숏커버(공매도 포지션을 청산하기 위한 주식의 재매입) 또는 증시 급등락 때마다 언급되는 상품 트레이딩 어드바이저(CTA) 수급이 미국 증시 급등에 한 축이었다고 추정한다”고 말했다.

그는 “따라서 지난 주말 미국 증시 반등이 추세적인 상승으로 이어지기는 어렵다고 본다”며 “주 초반 코스피 3200선 돌파 시도는 가능하지만, 전고점 돌파는 쉽지 않을 것”이라고 예상했다.

서상영 미래에셋증권 연구원도 “앞으로의 추가 랠리를 위해서는 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황”이라고 짚었다.

이날 국내 증시는 이러한 파월 의장의 발언과 한미 정상 회담에 주목하며 움직일 것으로 보인다.

이재명 대통령은 25일 미국 워싱턴DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 ‘운명의 정상 회담’을 한다. 회담에서는 지난달 말 타결된 관세 협상의 세부 협의를 비롯해 주한미군의 전략적 유연성 등 굵직한 현안에 대한 폭넓은 논의가 있을 것으로 전망된다.

특히 전시 작전권 전환 문제나 국방비 증액 등 민감한 사안이 거론될지 관심이 쏠리며 원자력 협정 개선을 통한 한미 간 원자력 분야 협력 확대 방안이 언급될지도 주목된다.

회담을 앞두고 조현 외교부 장관이 미국에 조기 방문했고, 강훈식 대통령 비서실장도 이례적으로 대통령실을 비우고 이 대통령을 수행하기 위해 미국을 방문한 상태다.

아울러 이날 국회 본회의에서 표결에 부쳐질 것으로 보이는 ‘더 센’ 상법 개정안에도 시장의 이목이 쏠릴 것으로 보인다. 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제 도입을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 골자로 한다.