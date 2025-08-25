[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 지난 22일 두류동 카페 몰리스에서 다문화가족과 지역주민 60여명이 함께하는 ‘달서 다문화 토크콘서트(부제: JOB, 談)’를 개최했다.

이번 행사는 달서구가족센터 주관으로 마련됐으며 한국 사회에 안정적으로 정착한 선배 결혼이민자들이 무대에 올라 자신들의 경험과 꿈을 나누며 후배 이민자와 지역사회에 희망의 메시지를 전하기 위해 기획됐다.

행사는 개그우먼 허민의 사회로 네팔·베트남·중국 출신 결혼이민자들이 직접 출연해 각자의 모국과 한국 사회에서의 삶, 도전과 성취, 앞으로의 꿈을 진솔하게 들려주며 관객과 소통했다.

대구 달서구는 현재 대구에서 가장 많은 약 1만 2700명의 외국인 및 다문화가족이 함께 살아가는 대표적 다문화 도시다.

달서구는 다문화 알쓰잡(Job)대학 운영, 다문화 산후도우미 사업, 결혼이민자 희망아카데미 등 다양한 지원사업을 추진하며 다문화가족의 안정적인 정착과 경제적 자립을 적극 돕고 있다.

이태훈 대구 달서구청장은 “이번 토크콘서트가 다문화가족에게는 자긍심을, 지역주민에게는 이해와 공감을 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 달서구는 다문화가정과 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 지속적인 소통과 지원을 이어가겠다”고 말했다.