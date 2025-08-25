[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]2025년 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위한 준비가 속도를 내는 가운데 경북대병원은 지난 22일 병원 본관 앞에서 에이펙(APEC) 응급의료 수탁병원 지정 현판식을 개최했다.

APEC 준비지원단은 지난 7월 공개모집과 선정심의 위원회 심사를 거쳐 경북대병원을 수탁기관으로 최종 확정했다.

경북대병원은 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 권역응급의료센터로서, 대규모 국제행사의 의료안전 지원에 최적의 기관으로 평가받았다.

이번 현판식에는 김상철 APEC 준비지원단장, 양동헌 경북대병원장, 외교부 APEC 준비기획단 관계자와 병원 주요 보직자 등이 참석했다.

경북대병원은 정상회의 기간에 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하며 인근 협력병원과의 연계 체계를 통해 촘촘한 의료안전망을 본격적으로 운영할 예정이다.

양동헌 경북대병원장은 “경북대병원이 에이펙 정상회의의 응급의료 수탁병원으로 지정된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “경북도와 경주시를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협력해 안전한 정상회의 개최를 든든히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

김상철 APEC 준비지원단장은 “에이펙 정상회의의 성공은 참가자들의 건강과 안전을 지키는 철저한 준비에서 비롯된다”며 “지원단은 경북대병원을 비롯한 협력병원들과 함께 빈틈없는 응급의료 대응체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

한편 APEC 준비지원단은 에이펙 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약 체결, 심장·뇌혈관·중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명 구성 등 빈틈없는 대응 기반을 갖춰왔다.

또 정상회의 기간에 현장진료소 3곳 운영, 구급차 50대 배치, 이송 헬기 5대 확보 등 다층적 의료대응체계를 마련했으며 사전 모의훈련과 의료자원 점검을 통해 의료공백 없는 시스템을 완비하고 있다.