[헤럴드경제=신동윤 기자] 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산) 대장주이자 가상자산 시가총액 2위 이더리움이 사상 처음으로 4900달러선을 돌파하며 5000달러 고지까지 내다보고 있다.

25일 금융투자업계에 따르면 가상자산 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 24일 오후 2시 14분(서부 오전 11시 14분) 이더리움 1개당 가격은 24시간 전보다 3.26% 오른 4920달러에 거래됐다.

이더리움 가격이 4900달러선을 넘어선 것은 이번이 처음으로, 가격은 이제 사상 첫 5000달러선을 향하고 있다.

코인베이스 기준으로 이더리움은 2021년 11월 4890달러까지 오른 바 있다. 4년 만에 사상 최고치 기록을 새롭게 쓴 셈이다.

올해 4월 초 도널드 트럼프 미국 대통령 발(發) 상호관세 부과 리스크 등의 영향으로 비트코인 가격은 1470달러 선까지 하락한 바 있다. 이후 이더리움 가격은 우상향 곡선을 그려왔다.

미 7월 생산자물가지수 급등으로 4100달러대까지 떨어졌던 가격은 지난 22일 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리 인하를 시사하면서 반등에 성공했다.

이후 블룸버그 통신 기준으로 4866.73달러를 기록하며 4년 전의 4866.40달러 넘어섰고, 이후 다지기에 들어갔다가 다시 상승 모드를 타고 있다.

글로벌 시총 집계 사이트 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 이날 이더리움은 글로벌 시총 순위 22위에 올랐다. 마스터카드, 넷플리그, 엑손모빌, 존슨앤드존슨 등을 제쳤다.

이더리움은 지난달 미국에서 스테이블코인 관련법 ‘지니어스법’이 최초로 통과하며 상승세 보이기 시작했다. 스테이블코인 절반가량이 유통되는 이더리움 네트워크가 제도권 편입의 직접적인 수혜를 받을 것이란 기대 덕분이다.

디파이라마에 따르면 이날 전 세계 스테이블코인 시총(2753억3100만달러) 중에서 이더리움 기반 스테이블코인의 비중은 52%에 달한다.

이더리움에 대한 기관들의 수요가 늘어난 점도 호재다. 더블록에 따르면 전 세계 기업들이 보유한 이더리움 수량은 총공급량의 약 3.4% 수준인 410만개를 돌파했다.

이더리움 가격에 대한 시장의 전망도 낙관적이다. 샘 게어 모나크자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “현재 가상자산 시장은 긍정적인 분위기 속에서도 과열 조짐은 없다”며 “이더리움은 조만간 5000달러를 돌파해 계속 상승할 것”이라고 전망했다. 그는 “기준금리 인하가 가격 상승의 ‘촉매제’가 될 것”이라고 설명했다.

아서 헤이즈 비트멕스 설립자는 “이더리움이 강세장 동안 최대 2만 달러까지 오를 수 있다”며 “트럼프 행정부의 가상자산 친화 정책과 기업들의 자금 유입이 상승장을 이끌 것”이라고 내다봤다.

한편, 가상자산 시총 1위 비트코인 가격은 같은 호재에도 불구하고 지지부진한 모습을 보이고 있다.

같은 시간 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 0.74% 내린 11만4442달러에 거래됐다.

비트코인은 파월 의장 연설 이후 11만7000달러대까지 올랐으나, 상승세를 이어가지 못하고 있다. 사상 최고가 12만4500달러대와는 약 1만달러 차이가 난다.

시총 3위 엑스알피(리플)는 0.99% 오른 3.06달러를 나타냈다. 솔라나는 2.76% 오른 209.87달러, 도지코인은 0.55% 내린 0.24달러에 거래됐다.