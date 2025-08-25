“이번 한미회담 매우 중요…성공위해 노력”

[헤럴드경제=강문규 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 한미 정상회담을 하루 앞둔 24일(현지시간) 회담 장소인 워싱턴 DC에 도착해 “한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 마땅히 와서 제 역할과 도리를 해야 하겠다고 생각한다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국하면서 특파원들과 만나 방미 이유를 이같이 설명했다.

강 실장은 ‘3실장(비서실장·정책실장·안보실장)이 모두 오는 게 이례적인데, 회담 의제를 둘러싼 협상이 난관에 봉착한 것인가’라는 질문을 받고 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이렇게 이해해주는 게 더 옳은 표현”이라고 답했다.

백악관 비서실장과 만날 예정인지, 쟁점이 무엇인지에 관한 질문에는 “끝나고 말씀드리겠다”며 직답을 피했다. 그거면서 “조율 없이 왔겠나”라면서 “아니라고 하는 것도 문제인 것 같다”고 말했다.

그는 “이번 한미 정상회담은 매우 중요하다. 그리고 민(民)과 관(官)이 한마음 한뜻으로 한미 정상회담 성공을 위해서 노력하고 있다”고 강조했다.

이들과 별도로 일본 방문을 마친 이재명 대통령은 김용범 정책실장, 위성락 안보실장 등 수행단과 함께 이날 오후 워싱턴 DC 인근의 앤드루스 공군기지에 도착, 방미 일정에 들어갔다.

앞서 조현 외교부 장관은 당초 예정됐던 일본 방문을 건너뛴 채 지난 22일 급거 미국으로 와서 마코 루비오 미 국무장관과 만났다. 이 때문에 일각에선 정상회담에 ‘돌발상황’이 발생한 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.