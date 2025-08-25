이 대통령, 재미동포들과 만찬 및 간담회 일정 소화해

다음날 도널드 트럼프 美 대통령과 정상회담

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. [연합]
[헤럴드경제=서영상(워싱턴DC) 기자] 이재명 대통령이 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 참석을 위해 미국 워싱턴DC에 도착했다.

이 대통령은 이날 저녁 재미동포들을 만나 만찬 및 간담회를 가지며 일본에 이어 2박 4일간의 방미 일정을 소화할 계획이다.

다음날인 25일에는 이번 순방의 목적인 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에 나선다.

회담에서는 지난달 말 타결된 관세협상의 세부사안을 비롯해 주한미국의 전략적 유연성 ‘한미동맹의 현대화’ 등 경제·통상, 외교·안보를 아우르는 폭넓은 논의가 있을 것으로 예상된다. 또 원자력협정 개선을 통한 한미 간 원자력 분야 협력 확대 방안이 언급될지도 주목된다.

성공적인 정상회담을 위해 강훈식 비서실장이 이례적으로 대통령의 순방길을 동행했고, 조현 외교부 장관 등 실무진들은 미리 도착해 미국 측과 사전 협상을 조율중에 있다.

이 대통령과 동행하는 15개 기업 경제 사절단은 이날 오후에 비즈니스 라운드 테이블에서 미국의 경제계 관계자들을 만나 친분을 쌓고 양국 간 경제 협력을 독려할 계획이다. 이 대통령은 워싱턴DC의 유력 외교 안보싱크탱크인 전략국제연구소(CSIS) 초청으로 정책연설에도 나설 예정이다.

취임 후 처음 미국을 방문한 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군1호기에서 내려 미국 측 애비 존스 부의전장과 대화하며 기지를 빠져나가고 있다. [연합]
이어 참전 용사와 전쟁 유가족 40만명이 잠들어있는 알링턴 국립묘지에 헌화할 예정이다.

우리나라의 국립현충원과 같은 장소인데, 역대 우리나라 대다수 대통령들도 미국 방문 때 이곳을 찾았다.

이 대통령은 26일에는 워싱턴DC에서 필라델피아로 이동해 미국에서 활동한 독립운동가 서재필 박사의 기념관을 방문한다. 26년 전 김대중 당시 대통령이 방문한 후 처음이다.

이어 한화 필리 조선소를 시찰한다. 한화필리조선소는 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러를 투자해 인수한 조선소로 지난달 관세 협상 과정에서 우리나라의 협상 카드가 됐던 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’ 즉 한미 조선 협력을 상징하는 장소이기도 하다. 이 대통령은 이 자리에서 한미 조선 기술 협력을 강화하는 동맹의 새로운 국면을 강조할 것으로 보인다.

이 대통령은 이후 귀국길 비행기에 올라 28일 새벽 한국에 도착하며 3박 6일간의 일본·미국 순방 일정을 마무리한다.


