AI 툴 ‘나노바나나’ 등장…구글 개발 기정사실 간단한 명령어로 3D 피규어 사진까지 제작 게임 3D 업계 ‘긴장’…“고용 불안 현실로”

[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?”

영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다.

‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다.

발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다.

ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22일) 사이 ‘나노바나나’ 검색 관심도가 지난 16일 ‘100’으로 뛰어올랐다. 지난달 22일부터 지난 13일까지 ‘0’에 머물렀으나, 지난 14일 10으로 늘기 시작해 16일에 고점을 찍었다. 구글 트렌드의 검색 관심도는 특정 기간을 기준으로 가장 높은 지점(100) 대비 검색 빈도를 분석해 주는 서비스다.

나노바나나 모델은 AI 모델 평가 플랫폼 ‘LM아레나’에서 지난 14일 처음으로 공개됐다. 개발자들이 LM아레나가 제공하는 ‘대결 기능’을 통해 같은 프롬프트로 여러 AI 모델의 제작 이미지를 비교한 결과, 나노바나나의 기술력이 크게 앞섰다는 평가가 이어졌다.

업계에선 구글이 개발한 것으로 기정사실화된 상태다. 나노바나가가 주목받은 이후, 구글 개발자들이 잇달아 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 바나나 사진을 올리면서다. 로건 킬패트릭 구글 AI 스튜디오 제품 책임자, 나이나 레이징하니 구글 딥마인드 제품 매니저 등은 지난 19일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 바나나 사진을 업로드했다. 다만 구글은 공식 입장을 밝히지 않았다.

나노바나나의 등장이 가장 충격으로 다가온 것은 게임 업계다. 게임 핵심 업무로 꼽히는 3D 그래픽 업무와 유사하기 때문이다. 나노바나나가 짧고 쉬운 자연어 프롬프트만으로 수십 초 만에 전문가 수준의 3D 사진을 구현해내면서, 업계 관계자들은 ‘일자리 소멸’을 피부로 실감했다고 입을 모은다.

경기도 성남시 판교의 한 게임사에서 근무하는 개발자 최모(28)씨는 “나노바나나는 전문 기술 분야로 여겨졌던 3D 캐릭터 디자인을 일반인이 몇 초 만에 해낼 수 있는 툴”이라며 “나노바나나가 정식 서비스 혹은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)로 출시된다면, 구글 베오(VEO)3 등 영상 AI 툴과 같이 활용해 3D 모델링까지 가능할 것으로 본다”이라고 했다.

또 다른 업계 관계자는 “나노바나나는 지금까지 나온 이미지 편집 AI 중 가장 좋은 일관성을 유지한다”며 “2D와 3D 객체의 형태와 깊이를 유지하면서 제작하는 게 놀라운데, 이는 AI가 2D 이미지만 보고도 3차원 구조를 이해하는 수준으로 발전한 것으로 보인다”고 했다.