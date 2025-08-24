유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용가능한 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속화합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

최근 몇 년간 우리나라 해양에서 발견된 바다거북의 죽음은 하나의 경고처럼 다가오고 있습니다. 특히 그 원인으로 지목된 해양 쓰레기 문제는 더 이상 간과할 수 없는 심각한 환경 위기를 상징합니다. 이러한 바다거북의 죽음과 관련된 부검 결과는 우리가 현재 마주하고 있는 환경문제를 실감하게 해줍니다.

바다거북은 대서양, 인도양, 태평양을 포함한 전 세계의 해양에서 살며, 주로 따뜻한 바다를 선호하는 특성을 가지고 있습니다. 이들은 100kg이 넘는 몸무게를 이끌고도 수천 킬로미터에 달하는 긴 여행을 하며, 산란을 위해 해변에 올라 알을 낳는 독특한 생태적 특성을 지닌 동물입니다. 이러한 바다거북의 여행은 단순히 이동이 아닌, 전 세계 해양 생태계의 건강을 지키는 중요한 역할을 합니다. 그러나 최근 들어 우리나라에서 바다거북이 죽은 채로 발견되는 경우가 늘어나고 있습니다. 그 주요 원인으로 해양쓰레기가 지목되고 있으며, 바다거북이 이를 삼키면서 심각한 고통을 겪고 있다는 사실이 드러나고 있습니다.

국립생태원에서는 지금까지 47건의 바다거북 사인 규명 결과를 발표했습니다. 그 중 27건은 익사가 주요 원인으로, 14건은 이물질 섭식으로 인한 사망이었으며, 3건은 선박 충돌 등 외부 충격에 의한 것으로 밝혀졌습니다. 이처럼 바다거북의 사망 원인은 여러 가지가 있지만, 해양쓰레기 문제는 여전히 가장 큰 위협 요소로 꼽힙니다. 특히 바다거북이 해양 쓰레기를 섭취하는 경우, 그것이 소화되지 않고 장에 쌓이게 되면서 건강에 심각한 영향을 미칩니다.

2017년, 국립생태원은 처음으로 바다거북 부검을 진행했습니다. 이번 부검은 국립해양생물자원관과 공동으로 이루어졌으며, 부검 결과는 예상치 못한 충격적인 사실을 밝혀냈습니다. 부검을 시작하며 바다거북의 외관에서 큰 이상은 발견되지 않았습니다. 바다거북 특유의 흰색 ‘바다거북 따개비’와 해조류로 덮인 등갑은 매우 정상적이었고, 외상이나 골절, 영양 상태도 양호해 보였습니다. 그러나 내부를 열어보니 그 안에서 예상치 못한 참혹한 상황이 펼쳐졌습니다.

바다거북의 장은 충혈된 상태였고, 그 속에는 플라스틱 쓰레기 가득 차 있었습니다. 그 중 일부는 우리가 일상적으로 사용하는 비닐과 플라스틱 제품이었고, 이들은 소화되지 않은 채 바다거북의 장에 쌓여 있었습니다. 바다거북은 식도에 나있는 원뿔형 돌기 덕분에 먹이를 삼킬 때 먹이를 걸러내지 못하고 그대로 위장으로 내려보내는 구조를 가지고 있습니다. 비닐을 먹이로 착각하고 삼킨 바다거북은, 이 비닐이 장을 자극해 염증과 출혈을 일으키며, 날카로운 플라스틱 조각은 장벽을 깊숙이 파고 들어 극심한 고통을 유발한다고 합니다.

이번 부검에서 드러난 사실은 단순한 바다거북의 사망 사건을 넘어서, 우리가 직면한 환경 문제의 심각성을 알려주는 중요한 경고였습니다. 바다거북이 겪은 고통은 우리의 일상 속 일회용품 사용과 밀접한 연관이 있습니다. 바다거북은 바다에서 생활하며, 자연스럽게 해양 쓰레기를 삼키게 되고, 그것이 소화되지 않은 채 장에 쌓여 심각한 문제를 일으키고 있습니다. 또한, 비닐과 같은 해양 쓰레기는 바다거북뿐만 아니라 다양한 해양 생물들에게 치명적인 위협이 되고 있습니다. 우리는 매일 쓰는 일회용품이 이러한 문제를 일으킬 수 있다는 사실을 인식하고, 그에 따른 책임을 져야 할 때입니다.

바다거북이 부검대에 오르는 이유는 그들이 전하는 메시지를 우리에게 전달하기 위한 마지막 노력일지도 모릅니다. 우리는 그들의 울음을 듣고, 환경 보호를 위한 실천을 한 걸음 더 나아가야 할 때입니다. 바다거북의 몸부림을 통해, 우리가 일회용품 사용을 줄이고, 플라스틱 쓰레기를 바다에 버리지 않는 실천을 통해 그들의 고통을 줄여나가야 합니다. 바다거북은 우리가 지구에서 공존하는 생명체로서의 책임을 다하고, 환경을 지키기 위한 실천적 행동을 촉구하고 있습니다.

우리는 바다거북의 고통을 더 이상 외면하지 말고, 그들이 전하는 메시지를 소중히 받아들여야 합니다. 그들의 고통이 우리의 행동을 바꾸는 계기가 되어, 더 나은 지구를 만들 수 있기를 바랍니다.

이혜림 국립생태원 동물복지부 선임연구원