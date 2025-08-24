[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북 이랜드리테일은 가을을 맞아 ‘설레는 가을맞이 이득위크’ 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 오는 27일부터 9월 2일까지 7일간 전국 이랜드 리테일 전 지점에서 동시에 열린다.

스페셜이벤트 행사를 비롯 대경권내 각 지점에서도 차별적으로 진행되는 지점·층·브랜드별 사은행사 및 가격·수량·기간한정 스페셜행사 등 다채로운 프로모션 행사들이 진행된다.

수성점에서는 오는 27일 단하루 패션관 20만원이상 구매시 스타벅스 기프트카드 1만원권 증정을, 패션관·모던·식품관에서 10만원이상 구매시 롤링핀 베이커리 or 더카페 5000원 사용권 택1 증정행사를 연다.

27~30일 동안 패션관에서 카카오페이머니 10만원이상 결제시 이랜드상품권 5000원권 증정을, 지하2층 바이킹 스크린파크골프 이용고객 대상으로 골프브랜드 10만원이상 구매시 파크골프 18홀 이용권 1매 증정 등을 진행한다.

쇼핑점에서는 제옥스 제화 균일가전을 비롯 픽스키즈 최대80% OFF 행사와 버커루·게스·폴햄 등이 참여하는 캐주얼 가을맞이 특가전 및 발렌시아·클라비스·올리비아로렌·오스본 등이 참여하는 영.여성의류 특별가대전 등을 개최한다.

수성점에서는 이사벨 제화 균일가전을 비롯 더레노마·밀스튜디오·모스코나·포라리 등이 참여하는 영.여성의류 여름상품 최종가전과 디즈니골프 최대70% 특가전 및 바찌셔츠·뱅뱅 인기상품 특가상품전 등을 연다.

동아쇼핑, 수성, 강북, 구미점 등 식품매장에서는 복숭아·신고배·햇 홍로사과·1등급 한우 국거리·양지·한돈 삼겹살·서해안 활꽃게·완도 활전복 등 킴스 축산·농수산·청과 ‘설레는 가을맞이 이득위크’ 가격·수량 한정행사 등을 마련한다.

NC엑스코, 경산점 등 대경권 전 지점 모던하우스에서는 ‘설레는 가을맞이 이득위크’ 테마행사를 비롯해 저속노화 주방템 할인행사와 베딩·배개 시리즈 할인행사 및 활용도 높은 보관용기 세트·책상위에 두고 쓰기 좋은 데스크 가전 할인행사 등도 진행한다.