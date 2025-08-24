“李정부 중도보수 자리매김 현명” 강조 ‘광폭 행보’ 비판론엔 “내 갈 길 가겠다”

[헤럴드경제=김성우 기자] 이재명 정부의 첫번째 광복절 특사로 사면된 조국 조국혁신당 혁신정책연구위원장이 연이은 ‘광폭행보’를 보이는 가운데, 24일에는 지난해 창당 선언을 했던 부산민주공원을 24일 찾아 참배했다.

그는 창당 과정에서 약속한 ‘윤석열 검찰 독재정권의 조기종식’과 ‘원내 3당’이라는 두 가지 목표를 달성했다며 “더 남은 과제가 있다”고 강조했따.

이어서 “새로운 과제로 이재명 정부의 성공”을 꼽으며 “이재명 정부 성공을 위해 저 역시 뛸 것”이라고 전했다.

조 위원장은 2030세대 남성이 극우화되고 있다는 자신의 언급과 관련한 질문에는 “누구는 2030이 극우화가 안 됐다고 하는데 그것은 아니라고 생각한다”며 “극우화된 부분은 용인할 수 없다”고 답했다.

그러면서 “남성 일부는 극우화가 됐다고 본다”며 “일자리, 대학 등록금, 취업, 집 문제에 고통과 불만이 있다고 생각하고, 그 문제를 해결하는 것이 정치인 임무”라고 전했다.

이어 “국민께서 제게 요구하신 바에 따라 저의 쓰임과 효용, 역할이 있다면 그 역할 다하기 위해서 몸을 던질 것”이라며 자숙이 아닌 ‘광폭 행보’를 이어간다는 비판에 대해선 “다 저를 위한 고언이라 감사한 마음으로 받아들인다”고 했다.

조 위원장은 이날 오후에는 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방하고 있다.