10월 시행 ‘사망보험금 유동화’ 전략 어떻게 건강·현금·상속·나이 등 고려해 설계해야 생활비, 요양 간병비 목적 유동화 비율 높이고 사후 목돈에 상속 재원 필요하면 보험금이 유리

우리나라 국민 1인당 연간 보험료는 약 490만원(2022년·보험개발원). 매달 성실하게 내는 돈을 더 값지게 쓰기 위해.‘이’왕 낸 ‘보’험료를 ‘소’중한 우리 인생에.

[헤럴드경제=박성준 기자] 오는 10월부터 만 55세 이상은 종신보험 사망보험금을 연금처럼 미리 받을 수 있는 ‘사망보험금 유동화’ 제도를 활용할 수 있다. 예컨대 1억원 종신보험에 가입한 사람이라면 사망 시 1억원을 남기는 대신, 20년간 매월 30만원씩 노후생활비를 당겨쓰는 선택도 가능해지는 것이다.

여기서 생기는 고민 한가지. 은퇴 후 국민연금을 받기 전까지 소득 공백을 메우기 위해 당장 현금흐름을 확보할 것인가, 아니면 보장을 온전히 지켜 상속 재원이나 배우자 생활비로 남길 것인가. 보험업계 전문가들이 제시하는 사망보험금 유동화 최적의 전략은 무엇인지 살펴봤다.

55세 이상, 종신보험도 연금처럼

사망보험금 유동화는 만 55세 이상 종신보험 가입자가 사망 시 받을 보험금의 일부를 생전에 연금처럼 나눠 받는 제도를 말한다. 핵심은 그간 낸 보험료보다 더욱 많은 생전 소득을 확보할 수 있는 것이다. 낸 보험료 총액 이상을 생전 연금으로 받을 수 있도록 설계돼 있다는 점에서, 단순 계약대출이나 중도인출과 차별화된다.

신청할 수 있는 조건은 ▷만 55세 이상 ▷금리확정형 종신보험(보험금 9억원 이하) ▷계약·납입 기간 10년 이상 ▷보험료를 완납한 상태 ▷계약자와 피보험자가 동일인 ▷보험계약대출 잔액이 없는 상태 등을 모두 충족해야 한다. 가입자는 사망보험금의 최대 90% 범위 이내로 유동화를 신청할 수 있다. 별도의 수수료는 없고, 일정 조건을 충족하면 비과세 혜택을 받을 수 있다.

올해 10월 말 삼성생명과 한화생명, 교보생명, 신한라이프, KB라이프 등 5개 생명보험회사가 참여해 시범 운영을 시작한다. 초기에는 연 1회 지급 방식으로 시작하고, 내년부터는 월 지급 방식까지 확대될 예정이다. 수령 기간은 최소 2년 이상(연 단위 설정)이다.

연금화하면 누구한테 더 유리할까

그렇다면 사망보험금 유동화는 어떤 이들에게 가장 유리할까.

무엇보다 당장 현금흐름이 부족한 이들이 고려해 볼 수 있다. 사망보험금에 대한 수요가 크지 않으면서, 은퇴 이후 국민연금을 받기 전까지 소득 공백이 생기기 쉬운 이들이 대표적이다. 특히 50~60대쯤 자녀가 독립해 부양 부담은 줄었지만, 생활비를 보충할 필요가 있는 가구가 해당한다. 또, 70대 이상 고령층 가운데 건강 부담이 커서 요양·간병·치료비 등의 지출이 예상되는 경우라면 합리적이다. 즉, 필요한 생활자금과 남길 보장 사이 균형점을 찾아 최적의 설계를 할 수 있다는 게 큰 장점이다.

반대로 이런 경우라면 한 번 더 고민해 보는 것이 좋다. 첫째, 건강 상태가 나쁜 경우다. 사망보험금을 연금으로 받는 제도 특성상, 수명이 얼마 남지 않았거나 심각한 질병이 있다면 유동화보다는 사망보험금 자체가 더 유리할 수 있어 유불리를 신중히 따져봐야 한다.

또한, 현재 생활하는 데 있어 경제적인 어려움이 없다면 굳이 보장을 줄일 필요가 없다. 미래 보장을 줄이고 연금으로 받으면, 기간이 짧을수록 복리효과도 충분히 누리기 어렵다. 마지막으로 일시적인 자금이 필요한 경우라면 보험계약대출을 먼저 고려하는 것도 좋다. 대출은 사망보험금이 줄어드는 것이 아니므로, 상황에 따라서는 유동화보다 유리할 수 있다.

전문가들은 “고객의 경제적 상황과 건강 상태에 따라 신중한 선택이 중요하다”며 “기존 종신보험의 보장금액이 감소한다는 단점이 있으므로, 두 경우 중 어떤 것이 본인에게 더 필요한지 잘 판단해야 한다”고 제언한다.

시나리오별 최적의 활용 전략은

※ 제시하는 수령액은 금융위 공식 자료를 바탕으로 한 단순 비례 계산 예시입니다. 실제 지급액은 보험사별 계리 시스템(책임준비금·할인율·사망률 가정 등)에 따라 달라지므로 정확한 금액은 각 보험사에 개별 문의하시기 바랍니다.

사망보험금 유동화는 언제부터, 얼마를, 몇 년간 받느냐에 따라 체감 효과가 크게 달라진다. 앞에서 말한 것과 같이 기본 틀은 만 55세 이상, 유동화 비율 최대 90%, 수령 기간 최소 2년 이상이다.

만약 은퇴 후 국민연금 개시 전 생활비가 가장 큰 고민이라면 ‘부분 유동화’를 고려할 수 있다. 예를 들어 보자. 30세부터 20년 동안 매달 8만7000원씩, 총 2088만원을 납입해 사망보험금 1억원의 보험계약(예정이율 7.5%)을 보유한 A 씨가 있다.

A 씨는 55세부터 20년간 70%를 유동화한다면 월 14만원(연 164만원)씩 총 3274만원을 받고 사망 시 3000만원을 상속할 수 있다. 납입 보험료(2088만원)보다 57% 많은 돈을 받을 수 있다. 수령 시점을 늦추면 월 수령액이 더 커지겠지만, 건강 상태가 양호한 연령대에서 국민연금 수령 시작 전까지 소득 공백을 메울 수 있다.

두 번째로 건강염려로 의료·요양 지출이 예상되는 65세 이상이라면 유동화 비율을 높이고, 기간을 짧게 가져가는 유동화를 고려하는 것이 현실적이다. 70세 여성 B 씨가 당뇨와 고혈압 등 만성질환을 겪는 상황을 예로 들어보자. B 씨가 A 씨와 같이 20년 동안 2088만원을 납입하고 1억원의 사망보험금을 가지고 있다면 그는 유동화 비율을 최대(90%)로 높이고, 수령 기간도 15년으로 줄여 잡아 매월 약 35만원(약 6300만원)씩 받을 수 있다. 이때 사망보험금은 1000만원이 남는다.

이를 통해 의료·간병비를 충당하고, 요양시설 입소 시 월 부담금도 줄일 수 있다. 미래의 불확실성보다는 현재 치료비를 충당할 수 있는 확실한 현금흐름을 만드는 것이 중요한 것이다. 물론, 비율을 높이고 기간을 줄일수록 사망보험금은 많이 감소해 상속 재원이 줄어든다.

마지막으로 당장 생활비도 필요하지만 배우자 생활비·자녀 상속 재원도 지키고 싶다면 보수적인 유동화(40~60%)를 통해 오랜 기간 가져가는 것이 유리하다. 같은 납입 조건의 65세 남성이 60%로 20년간 유동화한다면 연간 187만원, 월 16만원을 받는다. 납입 대비 수익률은 179%, 사망 시 6000만원이 상속된다.

결국 ▷건강상태 ▷현금흐름 필요성 ▷상속 의지 ▷나이 등 네 가지를 핵심 기준으로 선택할 수 있다는 것이다. 건강할수록, 현금 여유가 있을수록, 상속 의지가 강할수록, 나이가 젊을수록 유동화 비율을 낮추는 전략이 좋다. 반대로 의료·요양비 수요가 가깝거나 월 현금흐름이 급히 필요한 경우에는 비율을 높이고 기간을 줄이는 것이 낫다.

비과세 한도·대안까지 점검해야

비과세 요건도 꼼꼼히 따져봐야 한다. 기본적으로 보험계약이 10년 이상이어야 하고, 저축성 보험의 월 납입액 합산이 150만원 이하여야 비과세 대상이다. 해당 종신보험의 월평균 보험료에다가 유동화 비율을 곱하고, 여기에 기존 저축성 보험의 월 납입액을 더한 게 150만원을 초과하는지를 확인해 봐야 한다. 한도 초과 시엔 과세 대상이 될 수 있으니, 필요하다면 유동화 비율과 기간을 조정해 한도 이내로 설계를 맞추는 것이 좋다.

아울러 내 계약이 기본 신청 조건에 포함하는지를 먼저 꼭 확인해야 한다. 이어서 영업점에서 비율·기간·개시연령별 비교표를 받아보고, 철회권·취소권·전담 상담사 배정·시뮬레이션 제공 등 소비자 보호장치가 어떻게 적용되는지도 챙겨야 한다.

마지막으로 유동화 기간이 종료한 뒤에도 살아있는 경우의 수가 있고, 물가상승기 속 실질수령액이 감소할 수도 있다. 또한 유동화 비율을 높일수록 잔여 사망보험금이 줄어들어 상속 재원이 깎일 수도 있다. 이미 유동화를 진행한 뒤에는 중도 변경이 어려운 만큼, 사전에 잔여 사망보험금의 최소선을 정하고 그 범위 안에서 설계하는 게 바람직하다. 일시적인 자금 수요라면 보험계약대출·중도인출·연금전환 등 대안도 비교한 뒤 결정해도 늦지 않다.