[헤럴드경제=김성우 기자] 서울 구로구의 한 고등학교에서 수류탄이 발견됐다. 군 당국이 빠르게 이를 수거하면서 인명피해는 발생하지 않았따.

24일 소방 당국에 따르면 전날 오전 10시 35분께 구로구 궁동의 한 고등학교 경비원이 교내 순찰 중 분리수거장에서 수류탄 2발을 발견했다. 이후 수류탄은 군 폭발물처리반(EOD)이 안전 조치를 한 뒤 수거했다.

경찰은 수류탄이 발견된 경위를 조사하고 있다.