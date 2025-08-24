[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도와 ㈜킨텍스가 지난 15일부터 18일까지 나흘간 대만 국제무역빌딩(TWTC)에서 ‘2025 K-뷰티 엑스포 대만’을 성공적으로 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 엑스포는 도내 유망 뷰티기업들의 해외시장 진출을 돕고 수출 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.

올해로 8회째를 맞은 행사에는 경기도 내 뷰티기업 40개 사를 포함해 총 75개 사가 참가해 화장품, 네일, 헤어, 바디케어, 향수 등 다양한 K-뷰티 제품을 선보였다. 특히, 대만 현지 소비자 및 바이어 267개 사 등 총 15만여 명이 방문하며 K-뷰티에 대한 뜨거운 관심을 다시 한번 확인했다.

엑스포 기간 진행된 1대1 바이어 수출 상담회에서 수출 상담액은 전년 대비 14.6% 증가한 약 3,209만 달러, 계약 추진액은 전년 대비 137.9% 증가한 약 920만 달러, 현장 계약액은 전년 대비 181.7% 증가한 10만 달러를 기록하며 가시적인 성과를 거뒀다.

경기도는 도내 참가기업 40개 사 대상으로 부스 참가비, 통역비, 운송비 등 각사당 약 375만 원 감면을 지원했으며, 바이어 발굴 및 사후관리, KOTRA와 협업 등 참가기업들의 수출 판로 개척을 위한 다양한 기회를 제공했다.

참가기업인 ‘뷰티인 아시아’ 관계자는 “경기도 지원기업으로 참가하게 되어 부스 참가비, 통역원, 운송비 등 다방면으로 지원받아 감사했고, 현장 수출 상담회에서 현지 바이어와 10만 달러 계약을 추진하는 특별한 성과를 얻게 돼 기쁘다”라며 “특히 올해는 더욱 높아진 대만 시장의 K-뷰티에 대한 선호와 구매력을 체감할 수 있는 행사였다”고 말했다.

이번 행사는 올해로 18회차를 맞은 대만 최대 뷰티 전시회인 ‘타이베이 국제 뷰티 박람회’와 동시 개최돼 시너지 효과를 창출했으며, 대만 시장 진출을 희망하는 K-뷰티 기업들에게 좋은 기회가 됐다는 평가를 받았다.

엄기만 경기도 바이오산업과장은 “최근 미국 상호관세 부과로 인해 도내 뷰티 중소기업들이 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 있다”며 “도는 이러한 환경 변화 속에서도 유망 중소기업들이 글로벌 뷰티 시장의 새로운 주역으로 성장할 수 있도록 혁신적이고 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 경기도는 오는 10월 30일부터 11월 1일까지 베트남 호치민 SECC 전시장에서 ‘K-뷰티 엑스포 베트남’을, 11월 20일부터 22일까지 말레이시아 페낭 PWCC 전시장에서 ‘K-뷰티 엑스포 말레이시아’를 개최할 예정이다.