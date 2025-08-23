[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 지난 22일 호텔수성에서 지역 기업 CEO와 임직원, 일반 고객 등 약 120여명이 참석한 가운데 ‘제2회 iM 재테크(財-Tech) 포럼’을 개최했다.

이날 포럼은 부동산 재테크에 관심 있는 고객을 대상으로 자산관리의 시야를 넓히고 급변하는 시장 환경 속에서 실질적인 투자 전략을 제시하기 위해 마련됐다.

부동산 전문가 박원갑 수석전문위원의 ‘인구감소시대의 부동산 생존법’ 특강이 진행됐다.

박 위원은 인구 구조의 변화, 고령화 및 저성장 기조에 따른 부동산 시장의 구조적 흐름을 짚고 자산가 및 실수요자가 유의해야 할 투자 방향성과 실천적 대응 방안을 다각도로 제시했다.

이번 포럼에서 강연 이후 질의응답 시간을 통해 고객과의 직접 소통을 이어가며 실질적인 재테크 정보와 시장 전망에 대한 궁금증을 해소하는 의미 있는 시간이 됐다.

매회 다양한 주제로 수준높은 강의를 제공하는 iM 재테크 포럼은 10월 중 가상화폐를 주제로 한 3회차 행사를 진행할 예정이다.

황병우 은행장은 “iM 재테크 포럼이 단순한 금융 강연을 넘어 고객의 실질적인 자산관리에 도움을 주기 위한 자리가 되길 바란다“며 ”iM뱅크는 고객의 니즈에 부합하는 다양한 테마의 포럼을 지속적으로 운영해 고객 자산 증대 및 지역 경제 활성화에 이바지하겠다“ 고 말했다.