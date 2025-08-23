이 대통령·이시바 정상회담 뒤 공동 언론발표

[헤럴드경제=서영상(도쿄) 기자] 이재명 대통령이 23일 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖고 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인했다.

이 대통령은 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 일본 총리와 정상회담을 마친 뒤 공동 언론발표를 통해 “(양국이) 격식에 얽매이지 않고 수시로 방문하고 대화하는 정상 간 셔틀 외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착되기를 바란다”고 강조했다.

이 대통령은 1965년 한일 국교 정상화 이래로 대한민국 대통령이 취임 후 첫 양자 방문 국가로 일본을 찾은 것은 최초라는 점을 강조하며 “우리가 한일 관계를 얼마나 중시하는가를 보여주는 매우 중요한 의미”라고 했다.

이어 “오늘 정상회담을 통해 다양한 주제를 두고 허심탄회하게 논의했고 이를 정상회담 공동 결과 문서로 발표하기로 합의했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “저와 이시바 총리는 한일 관계 발전 방향과 주요 실질 협력 방안, 한반도 평화와 북한 문제, 주요 글로벌 현안 등에 대해 심도 있게 논의했다”면서 경제 분야에서는 수소, 인공지능(AI) 등 미래 산업에서 시너지를 발휘할 수 있는 협력을 이어가기로 했다는 점을 밝혔다.

또 사회 분야에서 양 정상은 “저출산, 고령화, 수도권 집중, 농업, 재난, 안전 등 양국이 직면한 공통 과제에 공동 대응할 필요성에 공감했다”면서 “정책 경험을 공유하며 해결 방안을 함께 모색하기 위해 당국 간 협의체를 출범시키기로 했다”고 밝혔다.

아울러 “안보 분야에서는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인하고 대북 정책에서 긴밀한 공조를 지속하기로 했다”고 했다.

이어 이 대통령은 “1200만 교류 시대를 맞아 한일 청년들이 서로의 문화를 체험하고 이해하는 기회를 넓히기 위함”이라면서 워킹홀리데이 참여 횟수를 확대하기로 합의했다고 전했다.

마지막으로 이 대통령은 “저와 이시바 총리 간에 유대와 신뢰가 강하게 형성된 것처럼 이번 일본 방문이 양국 간 그리고 양국 국민간 진정한 신뢰를 쌓아가는 새로운 여정이 시작되기를 기대한다”고 덧붙였다.