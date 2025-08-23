이 대통령 23일 오후 4시 54분 일본 총리 관저 방문 오후 6시부터 확대회담 열려 양국 소인수회담 이어 확대회담 진행

[헤럴드경제=서영상(도쿄) 기자] “두번째 보니 아주 반가운 친구처럼 여겨지는데 오늘도 대화를 통해서 좋은 결과가 만들어지길 바란다”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 만나 화기애애한 분위기 속 정상회담을 치렀다. 이 대통령은 이날 오후 4시 54분 일본 도쿄에 있는 이시바 총리 관저를 방문해 한일정상회담을 가졌다. 정상회담은 양국의 극소수 인사만 참여하는 소인수 회담이 1시간 가량 진행됐고, 이어 오후 6시부터 확대회담이 시작됐다.

이 대통령은 “국제질서가 요동을 친다”면서 “한국과 일본의 협력관계를 어느 때보다 강화해야겠다고 생각이 든다”고 했다. 이에 대해 이시바 총리도 “앞으로 셔틀외교를 실천할 수 있길 바란다”면서 “관계를 더 발전해 가길 진심으로 기원한다”고 화답했다.

이 대통령은 “한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계다”라는 문구를 다시 사용하며 “서로 많은 것들을 공유하고 있고 또 협력할 분야도 참으로 많지만 또 한편으로는 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔씩은 발생한다”고 대화를 시작했다.

이어 “국가 간의 관계에서도 갈등 요소, 협력할 수 있는 요소, 보완할 수 있는 요소들이 있기 마련”이라면서 “서로 좋은 면들을 존중하고 불필요한 것들 대해 조정하고 필요한 것들을 서로 얻을 수 있게 협력하는 게 바로 이웃 국가 간 가장 바람직한 관계라고 생각된다”고 했다.

아울러 “어려운 문제는 어려운 문제대로 해결하고 도저히 접근하기 어려운 것들은 충분한 시간을 두고 숙고하면서, 협력할 수 있는 분야에 대해 협력해 가는 것이 양국 국민간의 더 나은 삶을 위한 정치권이 할 일이라 생각한다”면서 “특히 최근에는 통상 문제나 안보 문제 등을 두고 국제 질서가 요동을 치고 있기 때문에 가치나 질서나 체제 이념에서 비슷한 입장을 가지고 있는 한국과 일본이 어느 때보다도 협력 관계를 강화해야 겠다는 생각이 든다”고 강조했다.

이 대통령은 “어느 때보다 한일간의 대화와 소통이 필요하고, 협력을 통해 얻을 수 있는게 정말 많은 시기이기 때문에 셔틀외교를 포함해서 총리님과 저, 그리고 일본 여러 공무원들 한국 공무원 사이의 중첩적인 대화와 협력이 이뤄지길 바란다”고 덧붙였다.

이어 “(이시바) 총리께서 지방균형발전, 지방발전에 각별 관심 가진 거로 아는데 다음 셔틀 외교 일환으로 한국 방문하게 되시면 서울이 아닌 대한민국의 지방에서 한번 뵀으면 좋겠다”고 했다.

이시바 총리도 “일본과 한국의 관계 강화와 발전은 양국 관계 뿐만 아니라 이 지역 전체에 이익된다 생각한다”면서 “일본·한국·미국 사이에서 협력 강화하는 것도 대단히 중요하다 생각하다. 이런 점에 대해 이 대통령과 인식을 공유한다는 것을 기쁘게 생각한다”고 했다.

또 “대한민국 대통령이 취임 후 첫 양자회담으로 일본을 방문한 것은 국교 정상화 60년 이후 이번이 처음으로 안다”면서 “앞으로 셔틀외교를 실천할 수 있길 바라고 이런 관계를 시작해 더 발전해 가길 진심으로 기원한다”고 전했다.