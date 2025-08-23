[헤럴드경제= 박영훈 기자] “80년대는 비행기에서도 흡연했다”

1980~1990년대를 소재로 한 온라인동영상서비스(OTT) 드라마들이 잇따라 등장하면서, “담배 홍보 수준”이라는 말이 나올 정도로 흡연씬이 대거 등장 한편에선 논란이 되고 있다.

흡연에 관대했던 당시 리얼함을 살리기 위한 것으로 보이지만, 갈수록 그 정도가 심하다 보니 흡연을 부추기고 있다는 비판도 쏟아지고 있다. 현재 방송 드라마는 흡연 장면이 나갈 수 없다. OTT에선 별다른 규제 없이 그대로 노출된다.

OTT와 방송 간의 형평성에 맞지 않은 규제 논란까지 일고 있다. 고등학생들이 등장인물로 나오는 장면에서도 흡연, 음주, 성적 표현, 사행성 장면을 OTT에서는 쉽게 볼 수 있다.

동일한 콘텐츠를 제작하더라도 그것이 방송을 통해 방영되는지 OTT 플랫폼에서 송출되는지에 따라 규제 적용이 달라진다. 방송사 입장에서는 형평성에 대한 불만이 클 수밖에 없다.

넷플릭스가 22일 공개한 애마는 방송에서는 할 수 없는 성적 표현 및 장면들이 대부분이다. 비행기에서도 담배를 피우는 등 당시 리얼함을 살리기 위한 주연 배우 이하늬의 흡연 장면이 수시로 나온다.

애마는 1980년대 한국을 강타한 에로영화 ‘애마부인’의 탄생 과정과 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실을 다룬 넷플릭스 6부작 드라마다.

디즈니+ 새 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’에서도 지나친 흡연 장면이 논란이 됐다. 거의 모든 장면에서 흡연씬이 나온다. “담배 홍보 수준”이라는 말이 나올 정도로 흡연씬이 역대급이다.

1977년 바닷속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 이들이 서로를 속이고, 서로에게 속는 이야기를 그린다. 담배에 관대했던 당시의 리얼함을 살리기 위해 흡연 장면을 많이 넣은 것으로 보인다.

앞서 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아 시즌5’에서는 기안84가 출연, 실내 흡연 장면을 연출했다가 과태료가 부과되는 등 논란이 일기도 했다. 해당 콩트 장면은 1990년대 실내 흡연이 허용되던 시절을 재연한 것. 그럼에도 “과했다”는 지적이 쏟아졌다.

OTT와 방송 간의 형평성에 맞지 않은 규제 논란이 커지고 있다. 시청자는 OTT를 방송으로 생각하고 시청하는데 OTT는 방송이 아닌 통신으로 돼 있어, 굉장히 낮은 수준의 규제를 받는다.

방송에서는 규제로 나올 수 없는 장면들이 OTT에선 별다른 제재 없이 그대로 노출된다. 제작사들은 방송보다 규제에서 자유로운 OTT 플랫폼을 선호한다. 많이 작품들이 OTT로 몰리면서 방송의 경쟁력은 더 하락하고 있다.

방송 관계자는 “방송사들이 넷플릭스에 밀려 큰 위기를 겪고 있는 상황에서 넷플릭스에 못 하는 규제를 국내 방송에만 하면 방송의 위기는 더 커질 수밖에 없다”며 “OTT의 영향력을 감안할때 OTT 역시 일정 수준의 공적 책임을 부담할 필요가 있다. 형평성 측면에서도 규제 정비가 필요하다”고 말했다.