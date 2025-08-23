당대표 후보 결선 토론회 신경전 ‘한덕수 단일화’ 문제 놓고 충돌 ‘찬탄 지명직 최고위원’도 엇갈려

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 당대표 선거 결선에 오른 김문수·장동혁(가나다순) 후보가 지난 대선 ‘국민의힘 후보 단일화’ 문제 등을 놓고 신경전을 벌였다.

장 후보는 23일 오후 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보 결선 토론회에서 “(김 후보가) 대선에 패배한 것은 계엄과 탄핵 때문이라고 말씀하시는 건 우리 당원들께서 납득하시기 어려울 것”이라며 지난 대선 국민의힘 후보 교체 문제를 거론했다. 그러면서 “정상적이지 않은 방법에 의해 후보 교체가 이뤄졌다는 것 자체가 후보께서 당원과 국민께 23번 약속하셨던 한덕수 전 총리와의 아름다운 단일화를 하지 못했기 때문에 그런 결과가 발생했다”고 지적했다.

그러자 김 후보는 “제가 대선 후보가 되고자 한 것도 아닌데 정말 불행하게도 우리 대통령께서 계엄으로 인해 파면이 되셔서 직을 잃어버렸기 때문에, 유고 상황에서 대선이 있어서 제가 후보로 나간 것”이라고 말했다.

장 후보는 “탄핵 민심을 우리가 다 안고 갔더라면, 약속했던 것처럼 한덕수 전 총리와 단일화 과정이 무리 없이 아름답게 진행됐다면 당원과 의원, 지지자들이 대선에 더 적극적으로 임했다면 결과가 달라졌을 것”이라고 했다.

이에 김 후보는 “그럼 장 후보의 말씀은 계엄과 탄핵을 해서 윤석열 전 대통령의 지지도가 높아졌으니 잘 됐다는 것이냐”며 목소리를 높였다. 또 “당시 한덕수 총리로 (후보를) 교체하려고 했던 것이다. 그게 어떻게 단일화냐”고 반박했다.

두 후보는 윤 전 대통령의 탄핵을 찬성했던 일명 찬탄 당내 인사에 대한 대응책을 놓고도 이견을 보였다. 장 후보는 “(김 후보는) 조경태 후보도 품어야 한다, 안철수 후보도 품어야 한다고 한다”며 “조경태 후보는 500만명 당원 명부를 내줘야 한다고 말씀하신 분”이라고 말했다.

김 후보는 “500만 당원 명부를 지키는 데도 몸으로 하는 게 아니라 말로 하는 것이라 하는 것도 유감”이라며 장 후보에 대한 불편한 심기를 드러냈다. 이어 “설득도 하고 대화해야지, 암세포 자르듯 잘라내야 한다는 건 과도한 발언”이라며 “그런 식으로 다 잘라내면 국민의힘은 누구와 같이 일하겠나”라고 반문했다.

두 후보는 ‘지명직 최고위원에 찬탄파를 택할 것인가’란 질문에도 다른 답변을 내놨다. 김 후보는 “적합한 후보를 내야 하는데 그런 후보는 다양할 수 있다”며 가능성을 열어 놓은 반면, 장 후보는 “저와 같은 생각을 가진 분을 지명하겠다”고 답했다. 장 후보는 전날 선출된 최고위원과 청년최고위원에 찬탄 인사 2명이 포함됐다며 “그 정도 인원이 지도부에 있다면 다양한 목소리를 내기에 충분하다”고 설명했다.