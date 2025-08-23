[헤럴드경제=서영상(도쿄) 기자] 이재명 대통령이 23일 5시경 일본 총리 관저에 도착했다. 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 만남 이후 67일 만의 한일 정상회담이 곧 시작된다.
이 자리에서 이 대통령은 이시바 총리와 함께 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 ‘셔틀 외교’ 중요성을 거듭 강조하고, 한일 관계 발전과 협력 방안을 모색할 것으로 예상된다.
sang@heraldcorp.com
입력 2025-08-23 17:05:02
[헤럴드경제=서영상(도쿄) 기자] 이재명 대통령이 23일 5시경 일본 총리 관저에 도착했다. 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 만남 이후 67일 만의 한일 정상회담이 곧 시작된다.
이 자리에서 이 대통령은 이시바 총리와 함께 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 ‘셔틀 외교’ 중요성을 거듭 강조하고, 한일 관계 발전과 협력 방안을 모색할 것으로 예상된다.
李대통령 日방문에 ···日언론, “이념보다 실익 중시”
[헤럴드경제=김도윤 기자] 이재명 대통령이 오전 일본 하네다 공항에 도착해 한일·한미 정상회담으로 이어지는 순방 일정을 시작했다. 일본 언론은 이 대통령이 미국 방문 전, 일본을 찾은 것에 주목했다. 교도통신은 1965년 한일 국교 정상화 이후 한국 대통령이 다자 회의 참석을 제외하고 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이라고 전했다. 요미우리신
BTS 정국 84억 빼간 해킹범…대기업 회장 돈도 털었다
[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 대기업 회장 등 재력가들의 개인정보를 이용해 380억여원을 빼돌린 해킹조직 총책이 붙잡혔다. 법무부는 22일 다수의 웹사이트를 해킹해 국내 재력가 등 사회 저명인사들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 총 380억여원을 받아 가로챈 해킹조직의 총책인 중국인 A(34) 씨를 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다고 밝혔다. A 씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 이동통신사 홈페이지 등에 침입해 개인정보를 불법 수집한 뒤, 피해자들 명의로 휴대폰을 개통해 이들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 예금 등 자산을 이체하는 방식으로 거액을 가로챈 것으로 확인됐다. 유명 연예인, 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 국내 재력가 다수가 피해를 본 것으로 확인됐다. 피해자 중에는 BTS 정국도 있었다. 정국은 입대 직후인 지난해 1월 증권계좌 명의를 도용당해 84억원 상당의 하이브 주식 총 3만3500주를 탈취당한 사실이 알려진 바 있다. 당시 소속
“22만원→11만원, 이게 웬일이냐” 삼성 ‘파격’ 특단 조치…갑자기 무슨 일이
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “싸다고 샤오미 사지 말고, 이젠 삼성 것 사세요?” 삼성전자가 기존 무선 이어폰에 반값 수준인 11만원대 ‘갤럭시 버즈3 FE’를 다음달 출시한다. 가격 공세로 삼성을 위협하는 샤오미 등 중국을 겨냥한 것으로 보인다. 기존 출시된 ‘갤럭시 버즈3 프로’와 ‘갤럭시 버즈3’ 가격은 ‘갤럭시 버즈3 프로’가 31만9000원, ‘갤럭시 버즈3’가 21만9000원이다. 삼성이 반값 수준의 무선 이어폰을 내놓은 것은 ‘가격대비 성능(가성비)’라인업을 보강해 시장점유율을 확대하려는 특단의 조치다. 애플 에어팟이 20%가 넘는 시장 점유율로 무선 이어폰 절대강자자리를 지키고 있는 가운데, 중국의 샤오미, 화웨이가 가격을 무기로 삼성을 맹추격 하고 있기 때문이다. 17일 업계에 따르면, 삼성전자는 내달 초 ‘갤럭시 버즈3 FE’를 전세계 출시한다. ‘갤럭시 버즈3 FE’는 갤럭시 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 등 주요 기능은 살리되, 원가 절감 등을 통해 가격을 낮춘
“지역화폐 아궁이에 태우고 있다” 가정집서 수천만 원어치 소각하다 발각돼
[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 영양군 한 가정집에서 유효기간이 지나지 않은 수천만 원 어치의 지역화폐를 불법 소각하고 있다는 신고가 들어와 경찰이 조사에 나섰다. 25일 영양군과 경찰에 따르면 지난 22일 “가정집에서 지역화폐와 상품권을 아궁이에 태우고 있다”는 신고가 사진 제보와 함께 경찰에 접수됐다. 경북 영양경찰서가 현장을 확인한 결과 해당 집은 모 축협 직원 A씨 부모 집이었다. 아궁이 주변에선 4000만원 어치에 달하는 지역화폐 다발이 발견된 것으로 전해졌다. 모두 발행일이 2022년으로 유효기간이 2027년까지인 ‘영양사랑상품권’으로 확인됐다. 지역화폐의 출처를 추적한 영양군은 청송·영양축협에서 현금으로 환전된 상품권이 은행의 정식 폐기 절차를 거치지 않고 계약직 직원 A 씨의 부모 집에서 불법으로 소각된 것을 확인했다. 해당 축협은 올해 3월까지는 현금 환전한 뒤 사용할 수 없는 지역화폐를 자체 소각해 왔다. 이후 영양군청이 폐기 업무를 관리하는 것으로 변경된 것으로