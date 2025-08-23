이 대통령, 23일 일본 방문해 동포들과 간담회 가져 오후 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 진행

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 23일 한일정상회담을 위해 일본을 찾아 재일동포들을 만난 자리에서 “대한민국 주인으로서 이곳에서도 투표에 꼭 참여해 달라”고 당부했다.

강유정 대변인은 이날 일본 도쿄 한 호텔에 설치된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이 대통령의 재일 동포들과의 오찬 간담회에 대한 설명을 진행했다. 이날 동포 간담회에는 현지 동포 200여명이 참석했다.

강 대변인은 “(간담회에서) 이 대통령이 인간 중심의 아름다운 사회를 만들겠다”면서 “동포 여러분이 투표하는데 겪는 수고로움과 어려움을 해소하기 위해 노력하겠다”고 전했다.

강 대변인은 “대한민국 대통령을 만든 여러분이 주권자로서 일본에서 투표해달라고 말씀하신 것”이라며 “일본은 그래도 가는 수고로움이 덜하지만 북미권이나 유럽의 경우 굉장히 멀리 가서 투표한다”고 전했다.

강 대변인은 “그 부분에서 어려움과 수고를 덜어서 재외동포 분들이 갖고 있는 주권자로서의 역할과 의미를 살리도록 하겠다는 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 격려사에서 ”광복 80주년과 한일 국교정상화 60주년을 맞아 재일동포 여러분들이 걸어온 길은 조국의 아픔, 굴곡, 그리고 성장을 함께해 온, 대한민국의 현대사에서 결코 분리할 수 없는 역사“라면서, 동포분들은 ”이국 땅에서 차별과 어려움 속에서도 자신들의 정체성을 지키며, 모국의 든든한 후원자이자 버팀목이 되어 줬다“고 했다.

또 한일 양국은 앞으로 진정한 이웃이자, 중요한 동반자로 나아갈 것이라고 하면서, 동포 여러분들이 ”우리 정부가 나아갈 길을 적극 성원해 주시고 한일 관계의 안정적 발전을 위한 든든한 버팀목이 되어달라“고 했다.

강 대변인은 이날 오후에 진행될 이 대통령과 이시바 시게루 일본 총리와의 정상회담과 관련해 “변화하는 국제질서 속에서 이웃 나라이자 협력 파트너로서 미래 지향적 일본관계를 위한 다양한 분야의 협력과 소통을 나누는 자리가 될 것”이라고 전했다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 10시 30분경 일본 도쿄 하네다 공항에 도착했다.

이날부터 1박 2일 동안 이 대통령은 일본 공식 방문 일정을 수행한다. 재일 동포 간담회에 이어 오늘 이시바 일본 총리와 정상회담이 예정돼 있다. 지난 6월 17일 주요 7개국(G7)에서 만난 뒤 67일 만의 정상회담이다.

이 자리에서 이 대통령은 이시바 총리와 함께 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 ‘셔틀 외교’ 중요성을 거듭 강조하고, 한일 관계 발전과 협력 방안을 모색할 것으로 예상된다.

앞서 이 대통령은 일본을 ‘마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자’라고 여러 차례 표현하며 한일 관계에는 예전에 없던 ‘훈풍’이 부는 상황이다.

이어 이 대통령은 이튿날(24일) 오전 일본 의회 주요 인사들을 만나 양국 간 정치·외교 협력 방안을 논의한 뒤 오후에 일본을 떠나 도널드 트럼프와의 정상회담을 위해 방미길에 오를 예정이다.