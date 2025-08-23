[헤럴드경제=손인규 기자] 23일 오전 11시 21분께 울산 울주군 삼남읍 한 종교시설 신축 현장 4층 옥상에서 50대 작업자 A씨가 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 현장에서 숨졌다.

소방 당국에 따르면 사고가 난 건물은 층고가 높아 A씨가 추락한 옥상의 높이는 20ｍ에 달하는 것으로 전해졌다.

경찰은 현장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사할 계획이다.