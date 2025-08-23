“과거사 문제, 사실 인정·사과·위로하는 과정 훨씬 중요” “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 우리 국민 신뢰 회복 우선” “저출산·고령화 양국 정책 경험 공유·아젠다 함께 발굴”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 첫 해외순방국인 일본에 대해 “민주주의와 시장경제를 공유하는 유사 입장국이자 격변하는 지정학적 환경 아래에서 국제사회의 공통 과제에 함께 대응할 수 있는 글로벌 파트너”라고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 일본으로 출국 전 공개된 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 이같이 말하고 “진정한 새로운 한일관계, 발전적이고 또 미래지향적인 한일관계를 한번 만들어 보고 싶다”고 했다. 한일 간 조속한 셔틀외교 재개와 관계 발전을 위해 나섰다는 취지다.

이 대통령은 “이번 방일이 미래지향적인 협력의 발판을 공고히 하는 계기가 되길 바란다”며 “이시바 시게루 총리님과 함께 역내 평화와 안정 유지, 안보, 경제 등 여러 분야의 공조 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 교환하겠다”고 계획을 전하기도 했다.

이 대통령은 이날 대일 외교 기조도 밝혔다. 인터뷰에서 이 대통령은 “이번 일본 방문을 통해 이시바 총리님과 신뢰와 유대를 구축하고 한일 간 미래지향적인 상생 협력의 길을 함께 모색해 나가고자 한다”며 “‘과거를 직시하되 미래로 나아가는 것’이 해법이라고 생각한다”고 강조했다. 이어 “평화와 번영을 위해 한일 양국이 긴밀히 협력하는 뜻깊은 한 해가 되길 바란다”고 덧붙였다.

이 대통령은 거듭 “우리 국민의 기대에 부응하기 위해서라도 양국 간 협력을 확대해 나가자는 것이 저의 신념이자 우리 정부의 대일외교 원칙”이라며 “양국 지도자들이 과거를 직시하면서 미래로 나아가는 지혜를 발휘한다면 양국이 두터운 신뢰에 기반해 더 큰 협력을 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 향후 셔틀 외교 주기 등과 관련해 “하루 만에 갔다 올 수 있는 아주 가까운 거리니까, 셔틀 외교도 제가 먼저 조건 없이 일본을 방문하고, 또 일본 총리께서도 시간 될 때 한국 방문도 하실 것”이라며 “다층적 글로벌 복합위기 상황 속에서 정상이 직접 관여하고 결정해야 하는 이슈는 계속 증가할 것이다. 이런 상황에서 한일 정상 간 셔틀 외교가 ‘모범적인 정상외교’의 롤모델로 자리매김할 수 있다고 믿는다”고 했다.

이날 이 대통령은 과거사 문제를 다시금 언급했다. 이 대통령은 “앞으로 우리가 만들어 나갈 역사가 어떤 모습이기를 바라는지에 대해 깊이 고민하는 것이 미래지향적인 자세라고 생각한다”면서 “신뢰가 두터울수록 협력의 질도 높아지는 것은 당연한 이치입니다. 이번 정상회담이 그 토대를 확실히 구축하는 발판이 되기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 강제징용·위안부 문제에 관한 전정부의 합의와 관련해 “이는 경제적 문제이기 전에 진실과 감정의 문제이기 때문에 사실을 인정하고 사과하며, 진심으로 위로하는 과정이 훨씬 더 중요하다”며 “다만, 국가 정책에 대한 대외 신뢰를 고려하는 동시에 피해자분들과 유족들의 입장도 진지하게 고려해야 한다”고 짚었다.

이 대통령은 또한 한일 협력 확대 방안을 두고 “정상 차원 셔틀 외교는 물론이고, 통상, 경제안보, 공급망, 신에너지, 기후변화 등 핵심 분야별로 정부 간 협력을 추진하는 한편, 민간 차원의 실질 교류·협력도 적극 지원해 나갈 계획”이라고 소개하기도 했다.

이 대통령은 “한일은 지금까지의 무역, 투자, 교류 정도의 협력 수준을 넘어서는 획기적인 경제협력 관계를 만들어 나갈 필요가 있다”면서 “동아시아를 포함한 태평양 연안국들의 경제협력기구를 확고하게 만들어 나가는 일도 이제는 진지하게 논의해야 할 때”라고 말했다.

이 대통령은 양국의 공통 현안인 저출산·고령화 문제와 관련해 협력할 뜻도 내비쳤다. 이 대통령은 “양국은 저출산 고령화라는 공동의 문제를 겪고 있어 양국이 정책 경험을 공유하고 정책 아젠다를 함께 발굴하는 등 적극적으로 협력해 나가면 시너지효과가 매우 클 것으로 생각한다”며 “저출산 고령화 등 인구구조의 문제는 정부 차원의 정책발굴과 함께 민간 차원에서도 인공지능(AI) 활용, 에이지테크(Age-Tech) 등을 공유·협력할 수 있을 것”이라고 했다.

다만 일본산 수산물 수입금지 조치 해제와 관련해 이 대통령은 “일본산 수산물의 수입규제 철폐를 위해서는 우리 국민의 일본 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선”이라고 선을 그었다.