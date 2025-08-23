“과거사 문제, 사실 인정·사과·위로하는 과정 훨씬 중요”

“일본산 수산물 수입 규제 철폐, 우리 국민 신뢰 회복 우선”

“저출산·고령화 양국 정책 경험 공유·아젠다 함께 발굴”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 23일 첫 해외순방국인 일본에 대해 “민주주의와 시장경제를 공유하는 유사 입장국이자 격변하는 지정학적 환경 아래에서 국제사회의 공통 과제에 함께 대응할 수 있는 글로벌 파트너”라고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 일본으로 출국 전 공개된 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 이같이 말하고 “진정한 새로운 한일관계, 발전적이고 또 미래지향적인 한일관계를 한번 만들어 보고 싶다”고 했다. 한일 간 조속한 셔틀외교 재개와 관계 발전을 위해 나섰다는 취지다.

이 대통령은 “이번 방일이 미래지향적인 협력의 발판을 공고히 하는 계기가 되길 바란다”며 “이시바 시게루 총리님과 함께 역내 평화와 안정 유지, 안보, 경제 등 여러 분야의 공조 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 교환하겠다”고 계획을 전하기도 했다.

이 대통령은 이날 대일 외교 기조도 밝혔다. 인터뷰에서 이 대통령은 “이번 일본 방문을 통해 이시바 총리님과 신뢰와 유대를 구축하고 한일 간 미래지향적인 상생 협력의 길을 함께 모색해 나가고자 한다”며 “‘과거를 직시하되 미래로 나아가는 것’이 해법이라고 생각한다”고 강조했다. 이어 “평화와 번영을 위해 한일 양국이 긴밀히 협력하는 뜻깊은 한 해가 되길 바란다”고 덧붙였다.

이 대통령은 거듭 “우리 국민의 기대에 부응하기 위해서라도 양국 간 협력을 확대해 나가자는 것이 저의 신념이자 우리 정부의 대일외교 원칙”이라며 “양국 지도자들이 과거를 직시하면서 미래로 나아가는 지혜를 발휘한다면 양국이 두터운 신뢰에 기반해 더 큰 협력을 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 향후 셔틀 외교 주기 등과 관련해 “하루 만에 갔다 올 수 있는 아주 가까운 거리니까, 셔틀 외교도 제가 먼저 조건 없이 일본을 방문하고, 또 일본 총리께서도 시간 될 때 한국 방문도 하실 것”이라며 “다층적 글로벌 복합위기 상황 속에서 정상이 직접 관여하고 결정해야 하는 이슈는 계속 증가할 것이다. 이런 상황에서 한일 정상 간 셔틀 외교가 ‘모범적인 정상외교’의 롤모델로 자리매김할 수 있다고 믿는다”고 했다.

이날 이 대통령은 과거사 문제를 다시금 언급했다. 이 대통령은 “앞으로 우리가 만들어 나갈 역사가 어떤 모습이기를 바라는지에 대해 깊이 고민하는 것이 미래지향적인 자세라고 생각한다”면서 “신뢰가 두터울수록 협력의 질도 높아지는 것은 당연한 이치입니다. 이번 정상회담이 그 토대를 확실히 구축하는 발판이 되기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 강제징용·위안부 문제에 관한 전정부의 합의와 관련해 “이는 경제적 문제이기 전에 진실과 감정의 문제이기 때문에 사실을 인정하고 사과하며, 진심으로 위로하는 과정이 훨씬 더 중요하다”며 “다만, 국가 정책에 대한 대외 신뢰를 고려하는 동시에 피해자분들과 유족들의 입장도 진지하게 고려해야 한다”고 짚었다.

이 대통령은 또한 한일 협력 확대 방안을 두고 “정상 차원 셔틀 외교는 물론이고, 통상, 경제안보, 공급망, 신에너지, 기후변화 등 핵심 분야별로 정부 간 협력을 추진하는 한편, 민간 차원의 실질 교류·협력도 적극 지원해 나갈 계획”이라고 소개하기도 했다.

이 대통령은 “한일은 지금까지의 무역, 투자, 교류 정도의 협력 수준을 넘어서는 획기적인 경제협력 관계를 만들어 나갈 필요가 있다”면서 “동아시아를 포함한 태평양 연안국들의 경제협력기구를 확고하게 만들어 나가는 일도 이제는 진지하게 논의해야 할 때”라고 말했다.

이 대통령은 양국의 공통 현안인 저출산·고령화 문제와 관련해 협력할 뜻도 내비쳤다. 이 대통령은 “양국은 저출산 고령화라는 공동의 문제를 겪고 있어 양국이 정책 경험을 공유하고 정책 아젠다를 함께 발굴하는 등 적극적으로 협력해 나가면 시너지효과가 매우 클 것으로 생각한다”며 “저출산 고령화 등 인구구조의 문제는 정부 차원의 정책발굴과 함께 민간 차원에서도 인공지능(AI) 활용, 에이지테크(Age-Tech) 등을 공유·협력할 수 있을 것”이라고 했다.

다만 일본산 수산물 수입금지 조치 해제와 관련해 이 대통령은 “일본산 수산물의 수입규제 철폐를 위해서는 우리 국민의 일본 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선”이라고 선을 그었다.


