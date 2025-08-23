[헤럴드경제=주소현 기자] 사용자의 범위를 확대하고 파업으로 인한 손해배상 청구를 제한하는 노란봉투법(노동조합법 제2·3조 개정안)이 23일 국회 본회의에 상정됐다. 국민의힘은 법안 처리를 지연하기 위해 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다.


