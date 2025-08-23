‘소다 팝’ 3위·‘유어 아이돌’ 6위 등 OST 4곡 동시 진입

[헤럴드경제=손인규 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에서 2주 연속 정상을 지켰다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 OST 3곡이 지난주에 이어 ‘톱 10’에 동시 진입하며 식지 않는 인기를 입증했다.

22일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 애니메이션 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 싱글차트에서 지난주에 이어 1위를 차지하며 통산 3번째 정상에 올랐다. 93위로 처음 싱글차트에 진입한 ‘골든’은 이달 초 차트 1위에 오르며 2012년 싸이의 ‘강남스타일’ 이후 13년 만에 싱글차트 정상을 밟은 K팝 곡으로 기록됐다.

지난주 차트에서는 K팝 사상 최초 비연속 2주 1위를 차지하는 기록을 썼고, 이번 주에도 정상을 지키며 비연속 최장기간 1위 기록을 경신했다.

‘골든’은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡이다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서도 1위를 기록한 바 있다.

이와 함께 애니메이션 속 보이그룹인 사자 보이즈의 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 3위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 6위를 각각 기록했다.

걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 31위를 차지하면서 OST 총 4곡이 싱글차트에 진입했다.

걸그룹 블랙핑크의 노래 ‘뛰어’(JUMP)는 22위로 6주 연속 싱글차트에 머물렀다.

트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 35위, 로제와 팝스타 브루노 마스의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)는 37위에 올랐다.