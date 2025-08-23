[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구간송미술관이 다음달 3일 개관 1주년을 맞아 지역사회와 함께하는 ‘대구간송미술관 축제’를 개최한다고 22일 밝혔다.

따라서 다음달 3일부터 4일간 무료입장, 문화소외계층 초청, 특강과 공연 등 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램들이 마련된다.

축제 첫 날인 3일 하루 동안은 모든 관람객을 대상으로 무료 입장 이벤트를 실시한다.

또 같은날 전인건 관장이 직접 ‘간송 전형필 선생과 간송의 문화유산’을 주제로 특강을 진행한다. 특강에서는 간송이 수집한 대표 작품들이 소개된다.

음악 공연으로는 3일 DIMF 뮤지컬스타, 4일 대구오페라하우스, 5일 TBC 소년소녀합창단, 6일 수성아트피아가 박석마당 음악회를 선보인다.

대구간송미술관은 개관 1주년을 맞아 지역사회 6개 기관을 통해 문화소외계층 350여명을 미술관으로 초청하는 의미있는 나눔도 선사했다. 방문객들에게는 교통편 제공, 컬러링 키트도 선물했다.

이번 축제는 iM뱅크와 화성장학문화재단의 후원으로 마련됐다.

전인건 대구간송미술관 관장은 “이번 대구간송미술관 개관 1주년 기념행사를 통해 더 많은 분이 우리 문화유산과 미술관의 문턱을 넘어 우리 문화의 즐거움과 아름다움을 경험하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.