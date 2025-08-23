[헤럴드경제=손인규 기자] 토요일이자 절기상 처서(處暑)인 23일에도 무더위가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 전국에 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다. 전국의 낮 최고 기온은 31∼36도로 평년(27.1 ∼30.6도)보다 높을 것으로 예보됐다.

지역별 예상 낮 최고 기온은 서울 34도, 대전·전주 35도, 광주·부산 34도, 강릉·대구 36도, 제주 33도 등이다.

전국에 가끔 구름이 많겠고 오전부터 밤사이 서울·인천·경기 북부와 강원 중북부 내륙·산지, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼40mm다. 다만 같은 시·군·구 내에서도 강수량의 차이가 매우 커 최신 기상정보를 참고해야 한다.

소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 낮 동안 다시 기온이 올라 무덥겠다.

서해상과 남해서부 해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 일부 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 해상 안전사고에 특히 주의해야 한다.

당분간 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로 만조 시 해안가 저지대 침수와 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 유의해야 한다.

예상 파고는 동해 앞바다 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다 0.5∼1.0m, 동해안 쪽 먼바다 0.5∼1.5m, 서해안 쪽 먼바다 0.5∼1.0ｍ, 남해안 쪽 먼바다 0.5∼1.5m다.

일요일인 24일 예상 최고 기온은 31∼36도로 이날과 비슷한 수준이겠다. 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 충북, 전북 북동 내륙, 경상권, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.