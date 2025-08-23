[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북과학기술원(DGIST)은 융합인재교육원의 문을 열었다고 22일 밝혔다.

DGIST는 전날 연구행정동(R1) 대강당에서 ‘융합인재교육원 개원식’을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

이날 행사에는 DGIST 이건우 총장, 달성군 최재훈 군수, 달성군의회 김은영 의장 등 주요 인사들이 참석해 미래 인재 양성을 위한 융합인재교육원의 출범을 축하했다.

DGIST 융합인재교육원은 첨단 과학기술 기반의 융합교육을 통해 창의적 문제 해결 역량과 도전정신을 겸비한 차세대 인재를 육성하는 것이 목표다.

또 출범 첫 해에는 달성군이 전액 지원하는 과학창의학교를 개교해 지역 학생들에게 차별화된 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

DGIST는 이번 개원식을 계기로 융합교육과 연구 역량을 한층 강화하고 글로벌 수준의 인재 육성 거점으로 자리매김한다는 방침이다.

DGIST 이건우 총장은 “DGIST 융합인재교육원은 단순한 교육 공간이 아니라 창의와 도전의 가치를 실현하는 미래 인재 양성의 요람이 될 것”이라며 “DGIST가 가진 교육·연구 역량을 결집해 학생들이 스스로 문제를 발견하고 해결하는 능력을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

최재훈 달성군수는 축사를 통해 “달성군이 DGIST와 함께 미래 인재 양성의 새로운 장을 열게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “융합인재교육원은 지역 학생들에게 교육 기회를 제공할 뿐만 아니라 달성군을 미래 과학도시로 성장시키는 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.