23일 일본 방문해 이시바 시게루 日 총리와 정상회담 다음날 한미 정상회담 위해 방미길에 올라

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 한일·한미 정상회담을 위해 23일 순방길에 오른다.

이 대통령은 이날 오전 성남 서울공항에서 대통령 전용기인 공군1호기 편을 타고 일본으로 출국한다. 일정에는 김혜경 여사도 동행한다.

깉은날 일본에 도착한 이 대통령은 첫 일정으로 재일동포들과 오찬 간담회를 갖고, 오후에는 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 진행할 예정이다.

이자리에서 이 대통령은 이시바 총리와 함께 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 ‘셔틀 외교’ 중요성을 거듭 강조하고, 한일 관계 발전과 협력 방안을 모색할 것으로 예상된다.

앞서 이 대통령은 일본을 ‘마당을 같이 쓰는 우리의 이웃이자 경제 발전에 있어 떼놓고 생각할 수 없는 중요한 동반자’라고 표현하며 일본과의 위안부 합의를 유지하겠다는 뜻도 밝히는 등 한일관계에는 예전에 없던 ‘훈풍’이 불고 있는 상황이다.

이어 이 대통령은 이튿날(24일) 오전 일본 의회 주요 인사들을 만나 양국 간 정치·외교 협력 방안을 논의한 뒤 오후에 일본을 떠나 방미길에 오를 예정이다.

이 대통령의 취임 후 첫 미국 방문으로, 취임 80여일 만에 한미 정상회담에 나서게 됐다.

이 대통령은 24일(현지시간) 오후 일본에서 출국해 약 13시간 비행 끝에 워싱턴 D.C.에 도착, 곧바로 재미동포 만찬 간담회를 가질 예정이다. 워싱턴DC의 유력 외교 안보싱크탱크인 전략국제연구소(CSIS) 초청으로 정책연설에도 나설 예정이다

다음날인 25일에는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 비롯해 경제계 및 학계 주요 인사들과 연쇄 회동에 나선다.

한미 정상회담에서 이 대통령은 한·미 동맹 현대화와 지난달 타결된 한미 관세 협상 후속 조치, 한미일 공조 방안, 북한과 대화 재개와 비핵화 전략 등 굵직한 현안을 논의할 예정이다. 이번 회담은 트럼프 대통령과 첫 대화인 만큼 이 대통령은 이번주 공식 일정을 최소화하고 관련 준비에 매진해왔다.

이 대통령과 동행하는 15개 기업 경제 사절단은 이날 오후에 비즈니스 라운드 테이블에서 미국의 경제계 관계자들을 만나 친분을 쌓고 양국간 경제 협력을 독려할 계획이다.

이어 26일에는 워싱턴DC에서 필라델피아로 이동해 한화가 인수한 필라델피아 조선소를 시찰한다. 해당 일정은 이번 한미 협상 주요 현안으로 꼽히는 마스가(MASGA) 프로젝트를 겨냥한 것으로, 이 대통령은 이 자리에서 한미 조선 기술 협력을 강화하는 동맹의 새로운 국면을 강조할 것으로 보인다.

당초 기대를 모았던 트럼프와의 골프 라운딩은 바쁜 일정 탓에 성사되지 않은 것으로 알려졌다.

이후 이 대통령은 그날 저녁 필라델피아를 출발해 오는 28일 새벽 서울에 도착할 예정이다. 이번 순방은 이 대통령 취임 후 첫 한미 정상회담이자, 새 미국 행정부 출범 이후 양국 정상이 워싱턴에서 마주하는 첫 공식 회담이라는 점에서 성과가 주목된다.