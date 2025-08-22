- 26일 ‘제6회 KAIST 이머징 소재 심포지엄’

[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 차세대 유망 나노 소재의 최신 연구 동향을 알아보고 비전을 전망하는 ‘제6회 KAIST 이머징 소재 심포지엄’을 26일 대전 본원 메타융합관에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에는 해외 저명 4개 대학(매사추세츠 공과대학, 예일대학, UCLA, 드렉셀대학)의 연사 6인을 초청해 전 세계 최전선의 이머징 소재 연구 동향을 한눈에 파악하고, KAIST의 대표 연구 성과를 공유하는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대된다.

높은 전기전도도와 전자파 차폐 능력을 갖춘 미래 소재로 주목받는 맥신(MXene)의 최초 개발로 세계적인 명성을 얻은 드렉셀대학의 유리 고고치 교수가 ‘맥신의 미래’를 주제로 강연을 진행한다.

매사추세츠 공과대학(MIT) 교수들로 구성된 ‘글로벌 프론티어 in MIT’세션에는 ▷AI-로보틱스 기반 소재 합성 분야 권위자인 주 리 교수 ▷전기화학 및 전자 수송역학 분야 전문가인 마틴 바잔트 교수 ▷실리콘 웨이퍼 기반 반도체 제조 기술 한계 극복을 위한 선도 연구자인 김지환 교수가 MIT를 대표하는 최신 연구 동향을 소개한다.

이머징 소재와 새로운 가능성 세션에서는 ▷급속 고온 열처리 공정을 통한 나노 입자 합성 선구자 량빙 후 예일 대학 교수 ▷다기능성 연성 소재를 활용한 바이오 전자소재 분야의 핵심 연구자인 준 첸 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA) 교수가 핵심 이머징 소재의 개발과 이를 통한 미래 방향성을 제시한다.

또한 6인의 KAIST 신소재공학과 교수진은 ‘KAIST 신소재공학과 창업가 정신’세션을 마련, KAIST를 대표하는 신소재 기술을 활용한 창업과 나노 신소재 기술이 기반 산업으로 뿌리내린 과정을 공유한다.

KAIST와 MIT가 공동으로 설립한 ‘탑티어 KAIST-MIT 퓨처 에너지 이니셔티브 연구센터’의 자동화 연구실 투어가 준비됐다. 이 연구센터는 글로벌 기후 위기 해결에 기여할 첨단 에너지 소재의 신속한 개발과 적용을 위해 인공지능-로보틱스(Al-Robotics) 기반 자율주행연구실 구축을 목표로 설립됐으며, 10년간 운영된다. 이날 해외 석학들에게 자동화 연구 인프라를 활용한 연구개발이 진행되는 모습을 공개하고, 국제 공동 연구 협력 방안을 모색할 예정이다.

김일두 KAIST 신소재공학과 교수는 “이번 심포지엄은 학생들에게 국제적 감각과 창업 마인드를 심어주는 소중한 기회”라며 “KAIST의 혁신적 소재 연구와 국제 공동 연구 네트워크를 한층 강화하는 전환점이 될 것”이라고 말했다.