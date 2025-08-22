8월 28~30일 강동아트센터 대극장 한강에서 개최 강동구 소재 11개 청소년 교향악단이 참여해 수준 높은 공연 선보일 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 8월 28일부터 30일까지 강동아트센터 대극장 한강에서 ‘제7회 강동청소년교향악축제’를 개최한다고 밝혔다.

올해로 7회를 맞는 이번 축제는 강동구 내 청소년 오케스트라 11개 팀이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 기량을 선보이는 무대로, 청소년들의 열정과 재능이 여름의 끝자락을 아름답고 풍성하게 물들일 예정이다.

개막공연은 8월 28일 오후 7시 천동학생오케스트라의 무대로 시작해 강동구립청소년교향악단이 화려한 교향악의 향연을 펼친다. 이어 8월 29일 오후 7시에는 명원오케스트라와 테루아오케스트라의 수준 높은 공연이 진행된다.

마지막 날인 8월 30일 오후 1시에는 클라리넷앙상블아스라이, 소노로윈드앙상블, 쁘띠주니어오케스트라가 순차적으로 무대에 올라 청량한 연주를 들려줄 예정이다. 같은 날 오후 7시에는 꿈꾸는타악기앙상블, 강동필유스챔버오케스트라, 명성청소년오케스트라, 우리동네꿈나무예술학교오케스트라가 축제의 대미를 장식한다.

모든 공연은 전석 무료로 진행되며, 4세 이상 누구나 관람할 수 있다. 지정좌석권은 각 공연 1시간 전부터 현장 티켓박스에서 선착순으로 배부된다.

이수희 강동구청장은 “강동청소년교향악축제는 지역 청소년들이 음악적 기량을 마음껏 펼치고, 서로의 꿈을 응원하는 뜻깊은 무대”라며 “많은 구민의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.