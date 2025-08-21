훈련 마지막 날 B1 벙커 찾아 회의 주재 “국민 안전은 국가 책무…면밀히 대비해야“

[헤럴드경제=박성준 기자] 이재명 대통령은 을지연습 마지막 날인 21일 전시지휘소인 B1 벙커를 찾아 “안보가 흔들리면 국민의 삶이 위협받게 된다는 점을 명심하고 각자 책임을 다해달라”고 강조했다.

대통령실은 이날 오후 보도자료를 내고 이 대통령이 B1 벙커에서 을지연습 종합 상황보고 회의를 주재했다고 밝혔다.

이 대통령은 이번 을지연습에서 국가 위기관리 능력 향상과 한미 연합 방위 태세 확립을 위해 노력한 관계자들의 노고를 위로하면서 “실질적 연습을 통해 국민의 안전을 보호할 수 있도록 면밀하게 점검하고 대비해야 한다”고 강조했다. 이어 “국민이 안심하며 일상을 누릴 수 있도록 하는 것은 국가의 가장 중요한 책무”라고 덧붙였다.

이날 회의에는 김민석 국무총리와 안규백 국방부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 대통령실의 강훈식 비서실장, 국가안보실의 김현종 1차장·임웅순 2차장·오현주 3차장·곽태신 국방비서관 등이 참석했다. 이 대통령은 회의 후 벙커 내부 시설을 순시하고, 을지연습에 참가한 공무원과 한미 장병을 격려했다.