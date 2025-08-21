[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 내년도 국·도비 확보를 위해 행정 동력을 집중적으로 가동하는 등 사활을 걸고 있다.

영주시는 특별교부세 10억원을 확보하고 경북도에 숲케어팜·낙동강 국가 정원·도로 개선 등 핵심사업의 2026년 도비 반영을 요청하는 등 예산 확보에 총력을 기울이고 있다.

21일 영주시에 따르면 지난 12일 중앙부처 방문을 통해 특별교부세 10억원을 확정한 데 이어, 유정근 영주시장 권한대행과 경제산업국장, 도시건설국장 등 간부가 이날 경북도청을 찾아 내년 도비 예산 반영을 공식 건의했다.

시는 이 자리에서 급변하는 지역 여건 속에서 도와의 긴밀한 공조 없이는 현안 추진에 한계가 있다며, 도비지원이 영주뿐 아니라, 경북 전역의 균형발전에 이바지할 것이라고 강조했다.

건의한 주요 사업으로는 숲 관광단지(숲케어팜) 조성, 낙동강 수생태 국가정원 조성, 산림치유원 입구도로 정비, 영주~부석(지방도 935호선) 선형 개량, 봉현면 히티재 지방도 선형 개량, 두전교차로~봉현 유전 구간 지방도 승격 등이다.

해당 사업들은 관광·치유 인프라 확충과 함께 교통망을 정비해 정주 여건과 물류 효율을 높이는데 중요하다는 게 영주시의 설명이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “영주시가 직면한 현안 해결과 미래 성장 동력 확보를 위해서는 도 차원의 전폭적인 지원이 절실하다”며, “앞으로도 경북도와 적극적으로 협력하여 시민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 만들겠다”고 밝혔다.

영주시는 앞으로도 경북도와 중앙부처를 지속해서 방문해 주요 사업의 필요성과 당위성을 설명하는 등 2026년도 예산 확보를 위한 노력을 이어갈 계획이다.