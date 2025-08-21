드론 574대·미사일 40발 공격 감행 우크라 “격추했지만 민간 피해 속출” 美 기업 시설도 당해…“평화 의지 없다”

[헤럴드경제=박성준 기자] 러시아가 20∼21일(현지시간) 밤 우크라이나 전역에 드론 수백대를 동원해 공습을 퍼부어 1명이 사망하고 여러 명이 다쳤다.

우크라이나군은 전날 밤사이 러시아군이 드론 574대, 미사일 40발을 쐈으며, 우크라이나 방공망이 드론 546대와 미사일 31발을 격추했다고 밝혔다. 올해 들어 세 번째 규모 드론 공습, 여덟 번째 규모 미사일 공습이다.

6∼7월 기록적인 드론 공습을 쏟아부은 러시아는 이달 들어 도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 휴전 논의가 급물살을 타자 공습을 줄이는 대신, 동부 전선에서 점령지를 넓히기 위한 공세를 강화했었다.

AP·AFP·로이터 통신에 따르면 이번 피해는 대부분 우크라이나 서부 지역에 집중됐다. 르비우의 주거용 건물 수십 채가 무너지고 1명이 사망, 2명이 다쳤다. 헝가리, 슬로바키아 국경과 가까운 자카르파츠주 무카체보에서도 10여명이 다쳤다.

젤렌스키 대통령은 “러시아군이 민간 기반 시설과 주거용 건물, 우리 국민을 표적으로 삼았다”며 “‘제정신이 아닌’ 공격”이라고 맹비난했다. 특히 그는 자카르파츠주에서 미국 소유 기업이 미사일 공격을 받았다며 “일상적 용품을 생산하는 민간 업체인데도 러시아의 표적이 됐다”고 꼬집었다. 현재 화재 진압 중이며 부상자는 15명으로 집계됐다.

안드리 시비하 외무장관도 엑스(X·옛 트위터)에서 “군과 무관한 민간 시설”이라며 “올해 키이우의 보잉 사무실도 공격받았다”고 지적했다.

지난 15일 알래스카에서의 미·러 정상회담, 18일 백악관에서의 미·우크라·유럽 정상회담 등 트럼프 대통령의 중재로 러·우크라이나 정상회담이 추진되고 있으나, 크렘린궁의 반응은 미온적이라 ‘시간 끌기’ 전략이라는 의심도 제기된다.

젤렌스키 대통령은 “러시아는 평화 협상 의지가 없다”며 국제사회의 강한 압박을 촉구했다. 그는 “러시아는 변한 게 없으며, 전쟁을 멈추려는 세계적 노력도 무시한 채 공격했다”며 “실질적 협상 의지가 없음을 보여준다. 강력한 제재와 관세가 필요하다”고 강조했다.