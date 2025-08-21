[헤럴드경제=박성준 기자] 전남 순천의 한 레미콘 공장에서 내부를 청소하던 작업자 3명이 의식을 잃고 쓰러지는 사고가 발생했다. 이중 심정지 상태로 구조된 노동자 중 1명이 숨젔다.

21일 전남소방본부에 따르면 이날 오후 1시 29분경 순천시 서면의 한 H레미콘 공장에 설치된 간이탱크 내부에 들어간 작업자 3명이 잇따라 연락이 끊겼다는 신고가 119에 접수됐다.

소방 당국은 신고 접수 2시간여 만인 오후 3시 16분께 공장 내 지상 간이탱크 내부에서 의식불명 상태인 3명을 발견, 60세 한국인 남성 A 씨를 구조했다. 이어 57세 남성의 B 씨와 53세 남성인 C 씨를 탱크 밖으로 꺼내 구조 작업을 마무리했다.

부상자 3명 중 첫 번째로 구조된 A 씨는 호흡과 맥박이 있는 상태로 병원으로 이송됐고, 나머지 2명은 심정지 상태에 빠져 병원으로 옮겨졌으나 B 씨는 숨졌다. A 씨와 C 씨는 현재 모두 중태 상태다. 부상자 3명은 사고 초기 외주업체 소속인 것으로 알려졌으나, 구조가 진행되는 동안 해당 레미콘 공장의 임직원인 것으로 신원이 확인됐다.

소방 당국은 공장 구조물을 굴착기로 부수고 탱크를 눕히는 등 진입로 확보와 인명 구조 작업을 병행, 전원 구조까지 오랜 시간이 걸린 것으로 전해졌다.

경찰과 노동 당국은 화학약품 저장 탱크 청소에 투입된 작업자 1명이 밖으로 나오지 못하자 다른 2명이 구조하기 위해 내부로 들어갔다가 함께 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 파악 중이다.