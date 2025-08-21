제52차 비상경제대책회의서 발표 5년간 1283억원 투입해 관련 산업 인프라 구축 등 추진

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시가 5년간 1283억원을 투입해 에이지테크를 미래 성장산업으로 육성한다.

부산시는 21일 박형준 시장의 주재로 ‘제52차 비상경제대책회의’를 열고 ‘초고령사회 에이지테크 전략’을 논의했다고 밝혔다. 회의에는 김형철 부산시의회 의원, 이관익 한국보건산업진흥원 단장, 김숙경 산업연구원 선임연구위원, 김종욱 김해의생명산업진흥원 원장을 비롯한 각계 분야 전문가, 관계 기업·기관 대표 등이 참석했다.

이번 회의는 고령인구 현황 분석과 노년층·기업·전문가 등의 의견을 반영해 수립한 ‘제2차 부산광역시 고령친화산업 육성 종합계획’을 토대로 국내외 고령화 대응 방안을 모색하고 에이지테크를 미래 성장산업으로 육성하기 위한 정책들을 논의하기 위해 마련됐다.

시는 이번 회의에서 ▷기능·장비·인력 ‘집적화’를 통한 관련 산업 생태계 조성 ▷기업과 지원사업 간 ‘연결화’ ▷액티브 시니어층부터 초고령층까지 시민체감 서비스 제공을 통한 ‘보편화’ ▷복지용구·의료기기·헬스케어 제품부터 푸드테크, 주거개선 사업까지 분야의 다양화 ▷글로벌 시장 선도기업 육성 등 ‘선도화’ 등으로 에이지테크 육성의 방향을 설정했다.

이같은 방향에 따라 시는 5년간 약 1283억원을 투입해 ▷기반 인프라 확충 ▷지원체계 강화 ▷시민 체감 서비스 확대 ▷연계사업 발굴 등 4대 전략과 이를 실천할 12개 중점분야 34개 세부 과제를 마련했다

먼저 시는 산업생태계 구축을 위한 인프라 구축에 나선다. 이를 위해 동남권 유일의 첨단재생의료기술 특화시설을 조성하고 의료산업기술지원센터를 통해 기존 고령친화 산업체의 에이지테크 전환을 돕는다.

또 강서구 에코델타시티에 올 12월에 들어서는 헬스케어·빅데이터 센터로 데이터 기반 지능형 헬스케어 산업을 육성하고 헬스케어 클러스터를 조성해 기업 집적화를 꾀한다. 여기에 부산에 5대 에이지테크 실증 거점도 조성해 인공지능 전환 에이지테크 신제품 개발, 서비스 실증·사업화에도 나선다.

기업 지원을 강화하는 방안도 마련됐다. 부산·경남 협력 모델인 K-생명 건강 지역센터 지원사업으로 창업 7년 미만 기업을 지원하고 고령친화용품부터 지능형 헬스케어 제품·정보통신기술 융합 제품까지 에이지테크 전주기 생산을 돕는다.

항노화 산업 인프라 조성 용역을 추진하고 첨단재생의료 임상 실증 지원 플랫폼 구축으로 대학·병원과 연구개발에 나선다.

고령층이 체감하는 생활밀착형 서비스도 확대한다. 시는 고령친화용품 홍보체험관을 기존 7곳에서 9곳으로 늘리고 저소득층 노인에게 복지 용구를 대여해주고 사례관리 서비스도 제공할 계획이다. 내년부터 복지관에 디지털 서비스를 결합하는 스마트 복지관과 관련 서비스도 확대하고 전국 최초로 스마트 요양원 모델도 보급할 계획이다.

이 밖에 고령친화산업과 연계한 푸드테크 산업을 활성화하고 자기 집에서 여생을 보내고 싶어 하는 고령자를 위해 집수리를 지원한다.