[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 21일 해양금융 전문성 강화와 국내 중소선사의 원활한 유동성 지원을 위해 ‘BNK 중소선사 협약보증대출’을 출시하고 부산은행과 경남은행을 통해 지원에 나선다고 밝혔다.

중소선사 협약보증대출은 한국해양진흥공사와 협약을 통해 국내 내항선사에 금융지원을 제공하는 선박담보부대출 보증 상품이다.

이를 통해 선사가 보유 중이거나 신규 매입하는 선박을 담보로 하는 대출에 해양진흥공사가 보증서를 제공해 기존 선박금융의 복잡한 구조와 금융비용을 효율적으로 개편했다.

기존 선박담보대출은 대형 선박 위주로 취급되고 투자금융(IB) 성격상 본부 단위에서만 취급할 수 있어 대출 심사와 한도 산출에 제약이 있었다.

그러나 이번에 해양진흥공사와의 협약에 따라 보증서를 발행, 중소·중형 선박까지 신속한 금융 지원을 할 수 있게 됐다. 여기에 대출 한도와 금리 조건도 한층 개선됐다.

BNK금융그룹은 국내 중소선사를 대상으로 올해 300억원 규모 금융지원을 시작으로 5년간 1500억원 규모의 유동성을 지원할 예정이다.