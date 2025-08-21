[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원은 건강보험심사평가원이 발표한 ‘2주기 1차 유방암 적정성 평가’에서 1등급을 획득했다고 21일 밝혔다.

이번 평가는 2023년 1월부터 12월까지 5건 이상의 암 치료를 시행하고 진료비를 청구한 전국의 상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원을 대상으로 실시됐다.

인하대병원은 암 확진 후 30일 이내 수술 시행률 지표에서 100%를 기록하며 진단과 치료를 지체 없이 연결하는 신속한 진료 체계를 입증했다.

이택 병원장은 “유방암은 빠른 치료 시작이 곧 예후와 직결되는 만큼 진단부터 수술까지 지체 없는 대응이 중요하다”며 “앞으로도 환자가 믿고 치료를 맡길 수 있는 신속하고 정확한 진료를 이어가겠다”고 말했다.

이날 함께 공개된 간암 2주기 1차 평가는 치료 특성상 시술 지표 도입이 검토 중인 관계로 등급은 공개되지 않았다.

그러나 인하대병원은 모든 평가지표에서 상급종합병원 평균을 상회한 성과를 기록한 것으로 전했다.

건강보험심사평가원은 국내 사망률 1위로 사회적 관심이 높은 암에 대해 2011년부터 적정성 평가를 시작했다.

2022년 7월부터는 기존의 수술 중심 평가에서 암 진료 전반에 대한 환자중심·성과중심의 2주기 평가로 전환했다.