[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 막을 내린 ‘2025 대전 0시 축제’가 9일간 216만 명을 불러모으며 4000억 원이 넘는 경제효과를 낸 것으로 나타났다.

21일 대전시에 따르면 지난 8일부터 16일까지 대전역과 옛 충남도청 주변 원도심에서 열린 이번 축제는 216만 명의 방문객을 모았으며, 직접효과 1108억 원과 간접효과 2913억 원 등 총 4021억 원의 경제 파급효과를 낳았다.

행사 기간 97개 점포가 운영되며 지역 상권은 활기를 되찾았고, 원도심 먹거리존에서는 하루 매출이 1200만 원을 넘어선 점포까지 나왔다.

지역 대표 캐릭터인 꿈돌이를 활용한 ‘꿈돌이 호두과자’는 개막과 동시에 9395박스가 완판됐고 ‘꿈돌이 라면’은 출시 두 달 만에 75만개, ‘꿈돌이 막걸리’는 3차 한정 판매분이 매진돼 추가 생산에 들어갔으며, 꿈씨 패밀리 굿즈도 2억 3000만 원어치 팔려나갔다.

사회관계망서비스(SNS)에서느 주목도도 높아졌다. 축제 관련 조회수는 1728만 회로 지난해보다 49% 늘었고, 구글 트렌드 지수에서 대전은 전국 자치단체 중 1위를 기록했다. 이 영향으로 광주와 원주, 천안, 보령, 화천 등 다른 지역 관계자들이 직접 대전을 찾아 운영 노하우를 살폈다고 시 관계자는 전했다.

시민들의 참여도 활발했다. 원도심 41곳에서 5900여 명의 문화예술인이 540회 공연을 펼쳤고, 시민 공연 참여도 지난해 1850명에서 3294명으로 78% 증가했다. 마지막 날에는 시민 2000명이 함께한 대합창이 축제의 대미를 장식했다.

옛 충남도청사에 마련된 패밀리테마파크에는 53만명이 방문했고, 대표 콘텐츠로 자리 잡은 ‘9일 9색 퍼레이드’도 매일 다른 테마로 진행돼 호응을 이끌었다. 인공지능(AI) 기반 인파 관리 시스템을 도입해 실시간으로 밀집도를 분석하고 혼잡 구간을 분산시킨 결과, 3년 연속 무사고 축제라는 기록도 세웠다.

이장우 대전시장은 이날 진행된 언론브리핑에서 “0시 축제는 대전을 짧은 기간 ‘노잼도시’라는 오명을 벗고 ‘꿀잼도시·완잼도시·웨이팅의 도시’라는 수식어가 붙을 만큼 전국에서 가장 핫한 도시로 변화시켰다”며 “앞으로도 세계가 주목하는 축제 도시로 자리매김할 수 있도록 도시 브랜드 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.