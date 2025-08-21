[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST) 출연연 사업화공동추진 TF는 21일 서울 트레이드타워에서 창업·투자 특화 협의체(이하 ‘ITX(Idea to sTartup eXpress)’)를 가동했다.

TX는 NST가 추진 중인 소규모 집중형 기술협의체(이하 ‘SRT(Small Round Table)’)의 창업·투자 특화 버전이다. 출연연 예비창업자의 창업 아이템을 투자·사업화 관점에서 집중 검증·자문을 수행한다.

이번 협의체는 바이오 분야 출연연 예비창업자를 대상으로 ▷창업 아이템 발표와 자문 ▷투자·사업화 연계 논의 ▷혁신 창업 사례 공유가 진행됐다.

예비창업자가 보유한 아이템을 직접 발표하고 아이템의 경쟁력을 강화하기 위해 임상·규제·투자·비즈니스 분야의 각 전문가로부터 창업 아이템의 시장 진입 전략, 기술-규제 정합성, 인·허가 요건, 투자 가능성, 전문기관 협력 방안 등 실질적인 자문을 받았다.

ITX에서 발표된 창업 아이템은 ▷일회용 착용형 초음파 진단 및 치료기기(한국과학기술연구원, 이병철 박사) ▷소변 이용 방광암 진단키트(한국과학기술연구원, 정영도 박사) ▷난치 췌장암 광융합 치료 시스템(한국전기연구원, 배수진 박사) ▷감염병 신속 진단용 원-스탑 유전자 분석 플랫폼(한국과학기술연구원, 정승원 박사)이다. 미래전략산업인 바이오 진단·치료 분야 핵심 이슈를 겨냥한 기술로 사업화 가능성과 사회적 파급력이 큰 기술들이다.

특히 NST 출연연 사업화공동추진 TF의 차별화된 프로그램을 통해 발굴·육성된 예비창업팀인 한국과학기술연구원 이병철 박사팀은 ‘도전! K-스타트업 2025’ 연구자 리그에서 1등 최우수상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이병철 박사팀의 초음파 진단·치료기기는 ITX를 통해 규제·임상·투자 관점에서 한층 더 고도화될 것이며, 출연연 연구개발성과의 사업화와 투자 유치로 완결 짓는 NST표 성공 방정식의 상징적 사례가 될 것이다.

박호영 NST 기술사업화추진단장은 “이번 ITX는 단순한 협의체를 넘어, 출연연의 혁신 기술이 시장의 기회를 만나 폭발하는 ‘빅뱅’의 시작점이자, ‘도전! K-스타트업’ 수상으로 입증된 NST 지원체계의 성공 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 출연연의 혁신 성과가 완결형 R&D를 실현하고 국가 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편 NST는 지난 2024년부터 출연(연) 사업화유망기술의 사업화 지원을 위해 SRT 플랫폼을 운영해 왔다. 기업 맞춤형 기술 검증 및 수요 기반 협력을 추진하는 SRT는 지금까지 제약·신약, 건강기능식품, 헬스케어 의료기기 등 바이오 분야에서 대형 기술사업화와 공동연구로 이어지는 성과를 거둔 바 있으며, 이번 ITX는 이러한 성과를 토대로 기획된 ‘창업형 SRT’다.

또 NST는 창업진흥원과의 협력을 통해 ‘출연연 딥테크 기획창업 생태계 기반 조성 및 실증’에도 힘쓰고 있다. 양 기관은 ‘NST-창업진흥원 이어달리기’ 모델을 시범 운영하며, NST가 발굴·매칭한 유망 기술이 창업진흥원의 사업화 자금과 후속 프로그램으로 이어지는 파이프라인을 구축하고 있다.